Kapuvári fejlesztés
23 órája
Járdafelújítás Kapuváron, a Batthyány utcában, a Spar mellett - fotó
Kapuváron, a Batthyány utcában, a Spar melletti járdaszakasz új burkolatot kapott. Szebb lett a környezet.
Kapuváron a Batthyány utca Spar melletti járdaszakasza új aszfaltburkolatot és kétoldali szegélyezést kapott a korábbi kopóréteg eltávolítása után. Az önkormányzat beruházásában nemcsak a járda újult meg, hanem a járda melletti területet is murvával töltötték fel, ezzel is rendezettebbé téve a környezetet.
