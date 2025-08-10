augusztus 11., hétfő

Kapuvári fejlesztés

23 órája

Járdafelújítás Kapuváron, a Batthyány utcában, a Spar mellett - fotó

Címkék#járdaszakasz#Batthyány utca#Kapuvár#felújítás

Kapuváron, a Batthyány utcában, a Spar melletti járdaszakasz új burkolatot kapott. Szebb lett a környezet.

Kisalföld.hu

Kapuváron a Batthyány utca Spar melletti járdaszakasza új aszfaltburkolatot és kétoldali szegélyezést kapott a korábbi kopóréteg eltávolítása után. Az önkormányzat beruházásában nemcsak a járda újult meg, hanem a járda melletti területet is murvával töltötték fel, ezzel is rendezettebbé téve a környezetet.

Járdafelújítás Kapuváron, önkormányzati forrásból. Fotó: Kapuvár közösségi oldala

 

 

