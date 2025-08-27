augusztus 27., szerda

Csatornajavítás

39 perce

Figyeljen oda, nem lesz ivóvíz Győrben

Címkék#Pannon-Víz Zrt#Czuczor Gergely út#víz

Kisalföld.hu

A Pannon-Víz Zrt. tájékoztatása szerint csatornahálózat javítási munkákat végeznek Győrben a Bajcsy-Zsilinszky úton, az 1-es Posta előtti szakaszon.

_CZ_8315
Fotó: Mediaworks Archív

A csatornajavítási munkák miatt szükségessé vált az ott található ivóvízvezeték kiváltása. A munkák ideje alatt, augusztus 29-én, pénteken 8 és 14  óra között  az ivóvízellátás szünetelésére kell számítani a Bajcsy-Zsilinszky út Teleki László út és Czuczor Gergely út közötti szakaszán.

  • A cég a munkálatok ideje alatt lajtoskocsiból ivóvízvételezést biztosít a helyszínen.
  • Az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken.

 

 

