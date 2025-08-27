Csatornajavítás
39 perce
Figyeljen oda, nem lesz ivóvíz Győrben
A Pannon-Víz Zrt. tájékoztatása szerint csatornahálózat javítási munkákat végeznek Győrben a Bajcsy-Zsilinszky úton, az 1-es Posta előtti szakaszon.
A csatornajavítási munkák miatt szükségessé vált az ott található ivóvízvezeték kiváltása. A munkák ideje alatt, augusztus 29-én, pénteken 8 és 14 óra között az ivóvízellátás szünetelésére kell számítani a Bajcsy-Zsilinszky út Teleki László út és Czuczor Gergely út közötti szakaszán.
- A cég a munkálatok ideje alatt lajtoskocsiból ivóvízvételezést biztosít a helyszínen.
- Az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre