Figyeljen oda, nem lesz ivóvíz Győrben

A Pannon-Víz Zrt. tájékoztatása szerint csatornahálózat javítási munkákat végeznek Győrben a Bajcsy-Zsilinszky úton, az 1-es Posta előtti szakaszon.

A csatornajavítási munkák miatt szükségessé vált az ott található ivóvízvezeték kiváltása. A munkák ideje alatt, augusztus 29-én, pénteken 8 és 14 óra között az ivóvízellátás szünetelésére kell számítani a Bajcsy-Zsilinszky út Teleki László út és Czuczor Gergely út közötti szakaszán.