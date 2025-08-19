1 órája
Adj békét Uram! - Az egyik legnépszerűbb magyar rock opera hangjai Tényőn
Az egyik legnépszerűbb magyar rock opera hangjai csendülnek fel nemzeti ünnepünk, augusztus 20 estéjén Tényőn. Az István, a király, egy örökbecsű darab.
A helyi közösség nagyot álmodott az év elején. Valami különlegességgel szerettek volna ünnepelni az idén. Elhatározták, hogy színre viszik az István, a király című rockoperát. Castingot tartottak, ameddig meg nem találták a megfelelő helyi szereplőket. Rendezőnek Buza Gábort kérték fel.
István, a király az ünnepen
Hosszú hónapok munkája után a darab összeállt. Ne tévesszen meg senkit, hogy civilek adják elő. Az előadás profi munka lett.
– Február óta készülünk az előadásra helyiekkel, illetve két dunaszerdahelyi sráccal, akik Tordát és Koppányt játsszák. Májusig csak énekpróbák voltak, ugyanis ez egy zenés darab. A szereplők szorgalmasan jártak az énektanárhoz, és májusban elkezdtünk a helyszínen próbálni, az utóbbi időben pedig minden nap két próbát tartottunk – mondta el kérdésünkre a rendező, hogyan állt össze az előadás.
– Minden előadás más és más. Ez korhű jelmezekben és díszletekben, profi hang és fénytechnikával játszódik. Látványos és hatásos előadásnak ígérkezik. Történelmileg minél hitelesebben szeretnénk bemutatni a darabot, amelyben az egység, a béke a lényeg, hogy ne legyen széthúzás, gyűlölködés – tette hozzá Buza Gábor.
Az előadást a térség civil lakosai hozták létre, a Győri Színi Stúdió növendékeivel, az önkormányzat, a Budaörsi Latinovits Színház, a Felirat Reklám Műhely Kft, a Győri Nemzeti Színház támogatásával.
Az előadás ingyenesen megtekinthető Tényőn, a Turisztikai Központban augusztus 20-án 20 órai kezdettel.