Adj békét Uram! - Az egyik legnépszerűbb magyar rock opera hangjai Tényőn

A helyi közösség nagyot álmodott az év elején. Valami különlegességgel szerettek volna ünnepelni az idén. Elhatározták, hogy színre viszik az István, a király című rockoperát. Castingot tartottak, ameddig meg nem találták a megfelelő helyi szereplőket. Rendezőnek Buza Gábort kérték fel.

A helyi közösség különleges ünneppel készül. Színre vitték az István, a király című rockoperát. A felvétel a próbán készült.

Fotó: Székely Rita

István, a király az ünnepen

Hosszú hónapok munkája után a darab összeállt. Ne tévesszen meg senkit, hogy civilek adják elő. Az előadás profi munka lett.

– Február óta készülünk az előadásra helyiekkel, illetve két dunaszerdahelyi sráccal, akik Tordát és Koppányt játsszák. Májusig csak énekpróbák voltak, ugyanis ez egy zenés darab. A szereplők szorgalmasan jártak az énektanárhoz, és májusban elkezdtünk a helyszínen próbálni, az utóbbi időben pedig minden nap két próbát tartottunk – mondta el kérdésünkre a rendező, hogyan állt össze az előadás.

A helyi közösség különleges ünneppel készül. Színre vitték az István, a király című rockoperát.

– Minden előadás más és más. Ez korhű jelmezekben és díszletekben, profi hang és fénytechnikával játszódik. Látványos és hatásos előadásnak ígérkezik. Történelmileg minél hitelesebben szeretnénk bemutatni a darabot, amelyben az egység, a béke a lényeg, hogy ne legyen széthúzás, gyűlölködés – tette hozzá Buza Gábor.

A helyi közösség különleges ünneppel készül. Színre vitték az István, a király című rockoperát.

Az előadást a térség civil lakosai hozták létre, a Győri Színi Stúdió növendékeivel, az önkormányzat, a Budaörsi Latinovits Színház, a Felirat Reklám Műhely Kft, a Győri Nemzeti Színház támogatásával.