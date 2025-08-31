augusztus 31., vasárnap

Jótékonyság

1 órája

Iskolakezdésre segített a karitász

Címkék#adomány#Győri Egyházmegyei Karitász#Legyen öröm az iskolakezdés#tanszer

A Győri Egyházmegyei Karitász a Katolikus Karitász közreműködésével idén összesen 245 gyermek számára tette könnyebbé az iskolakezdést. Szervezetük tanszer-utalvánnyal, illetve tárgyi adományokkal támogatta a rászoruló családokat, esélyt teremtve számukra a tanulásra.

Kisalföld.hu
A július 31-én indult „Legyen öröm az iskolakezdés!” elnevezésű program keretében a Katolikus Karitász révén 900 000 Ft értékben, saját forrásból pedig 1 550 000 Ft értékben tudtunk tanszer-utalványt juttatni, melyet ebben az évben rendkívüli tárgyi adománnyal is kiegészíthették.

 

