Jótékonyság
15 perce
Iskolakezdésre segített a karitász
A Győri Egyházmegyei Karitász a Katolikus Karitász közreműködésével idén összesen 245 gyermek számára tette könnyebbé az iskolakezdést. Szervezetük tanszer-utalvánnyal, illetve tárgyi adományokkal támogatta a rászoruló családokat, esélyt teremtve számukra a tanulásra.
A július 31-én indult „Legyen öröm az iskolakezdés!” elnevezésű program keretében a Katolikus Karitász révén 900 000 Ft értékben, saját forrásból pedig 1 550 000 Ft értékben tudtunk tanszer-utalványt juttatni, melyet ebben az évben rendkívüli tárgyi adománnyal is kiegészíthették.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre