Közel az évnyitó

27 perce

Iskolakezdési támogatások Győrben

Még forrón tombol a nyár, de néhány hét múlva becsengetnek, és kezdődik az új tanév. Nagy teher ez gyermeknek, szülőknek egyaránt, így jól jönnek az iskolakezdési támogatások. Megnéztük, mit tud adni a győri önkormányzat az elsősöknek, a rászorulóknak.

Gyurina Zsolt

- A beiskolázás megnövekedett terheket ró a szülőkre, ezért a győri önkormányzata 2025-ben is Győr összes elsős kisdiákját, tekintet nélkül arra, hogy önkormányzati vagy más fenntartású intézményben kezdik meg tanulmányaikat. Az iskolakezdésre szánt indulócsomag a többi között a szükséges füzeteket, írólap- és rajzlapcsomagot, színes papírkészletet, számolókorongot, papírcentit, radírt, ceruzákat, vonalzót, vízfestéket, ecseteket és iratgyűjtőt is tartalmaz  - kaptuk meg válaszul a győri önkormányzattól. Korábban megírtuk, hogy Győr-Moson-Sopron néhány falujában mit tudnak adni az önkormányzatok iskolakezdésre.

Az idei évben újításként a tanszereket a diákok egy győri városháza logóval ellátott vászon tornazsákban kapják, melyet szintén használni tudnak majd a tanév során. Győr idén saját költségvetéséből 8 millió forintot különítette el erre a célra, így csaknem 1390 Győrben első osztályt megkezdő gyermeknek jut a csomagból. Az első tanítási napon, azaz szeptember 1-jén a pedagógusok fogják kiosztani a csomagokat a gyerekeknek az iskolákban.

Rászoruló családokat is támogatnak

A rászoruló családok támogatására is rákérdeztük. Azt válaszolták, hogy Győr önkormányzata rendkívüli települési támogatás biztosításával tudja segíteni a településen élő szociálisan rászorult családokban nevelkedő gyermekek iskolakezdését. A támogatás biztosítása jövedelemhatárhoz kötött. Ha a gyermeket egyedülálló szülő gondozza, vagy a családban fogyatékos, vagy tartósan beteg személy él, az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér bruttó összegének 37%-át. Egyéb esetben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér bruttó összegének 32%-át. Ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem a fenti összeghatárokat meghaladja, egy évben egy alkalommal a Humánszolgáltatási Bizottsághoz lehet fordulni rendkívüli települési támogatás iránti kérelemmel.

Alkalmanként hatezer forint még

A fentieken túl a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a alapján azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, fiatal felnőttek részére, akiknek a kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén, illetve november 1-jén fennáll, pénzbeli támogatás kerül folyósításra hatezer forint per alkalom összegben. Azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, fiatal felnőttek részére, akiknek hátrányos/halmozottan hátrányos helyzete tárgyév augusztus 1-jén, illetve november 1-jén fennáll, a pénzbeli támogatás összege 6.500,- Ft.

Így lehet támogatást kérni

A támogatás iránti kérelmeket postai úton, elektronikusan vagy személyesen lehet benyújtani. Bővebb felvilágosítás a 96/500-552-es telefonszámon, vagy személyesen kérhető.

Ügyfélszolgálati Iroda: 9021 Győr, Honvéd liget 1. fsz.

Ügyfélfogadási idő: hétfő 08.30 – 15.00, szerda 12.30 – 15.00, csütörtök  08.00 – 17.30.

 

 

