Iskolakezdési támogatásokkal segítik a családokat a Kisalföldön

- Győrasszonyfa a bölcsődés és óvodás gyermekeknek ötezer, az általános- és középiskolás gyermekeknek pedig tízezer forint támogatást ad a tanévkezdéshez. Az önkormányzati iskolakezdési támogatás az előző évekhez képest nem változott. Ami változott az előző évekhez képest, hogy a bölcsődés gyermekek is kapnak támogatást. Iskolakezdési támogatás kinek jár? Minden gyermek megkapja a támogatást, aki Győrasszonyfán él, az is, aki nem a település intézményeibe jár. Ezen gyermekek igazolás felmutatásával kaphatják meg a nekik járó összeget. A középiskolás gyermekek szintén iskolalátogatási igazolás bemutatásával kaphatják meg az iskolakezdési támogatást - közölte lapunkkal Baróthyné Farkas Krisztina polgármester.

Fotó: Krizsán Csaba

Iskolakezdési támogatások falvakban: Écsen egymilliót költenek rá

- Nálunk füzetcsomagot kap minden gyermek. Az écsi önkormányzat az idei évben is hozzájárul az iskolakezdés miatt jócskán megemelkedett családi kiadásokhoz, így az écsi gyermekek számára a tavalyi évhez hasonlóan ingyenes füzetcsomagot biztosít. Ennek értéke körülbelül hatezer forint családonként, összesen közel egymillió forint - tájékoztatott Szabó Norbert écsi polgármester.