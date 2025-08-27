1 órája
Iskolakezdési támogatásokkal segítik a családokat a Kisalföldön
Már lassan véget ér a nyár tombolása, becsengetnek, és kezdődik az új tanév. Nagy teher ez gyermeknek, szülőknek egyaránt, így jól jönnek az iskolakezdési támogatások. Van, ahol pár ezer forintot adnak, többet. Van település, ahol az elsősök iskolakezdéséhez, máshol akár az egyetemistákéhoz is hozzájárul az önkormányzat a lehetőségek függvényében. Sok helyütt füzetcsomagot adnak.
- Győrasszonyfa a bölcsődés és óvodás gyermekeknek ötezer, az általános- és középiskolás gyermekeknek pedig tízezer forint támogatást ad a tanévkezdéshez. Az önkormányzati iskolakezdési támogatás az előző évekhez képest nem változott. Ami változott az előző évekhez képest, hogy a bölcsődés gyermekek is kapnak támogatást. Iskolakezdési támogatás kinek jár? Minden gyermek megkapja a támogatást, aki Győrasszonyfán él, az is, aki nem a település intézményeibe jár. Ezen gyermekek igazolás felmutatásával kaphatják meg a nekik járó összeget. A középiskolás gyermekek szintén iskolalátogatási igazolás bemutatásával kaphatják meg az iskolakezdési támogatást - közölte lapunkkal Baróthyné Farkas Krisztina polgármester.
Iskolakezdési támogatások falvakban: Écsen egymilliót költenek rá
- Nálunk füzetcsomagot kap minden gyermek. Az écsi önkormányzat az idei évben is hozzájárul az iskolakezdés miatt jócskán megemelkedett családi kiadásokhoz, így az écsi gyermekek számára a tavalyi évhez hasonlóan ingyenes füzetcsomagot biztosít. Ennek értéke körülbelül hatezer forint családonként, összesen közel egymillió forint - tájékoztatott Szabó Norbert écsi polgármester.
Korábban megírtuk, hogy lassan itt az új tanév, be kell vásárolni a szükséges tanszereket a gyerekeknek. A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) iskolakezdési támogatást fizetett dolgozóinak.