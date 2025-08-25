augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

12°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Véget ér a nyári szünet

34 perce

Küszöbön az iskola, így segíthetsz a gyerekednek az első napokban

Címkék#iskolakezdès#mentálhigiénés szakember#első osztály#tanévkezdés

Már csak néhány nap van hátra a nyári szünetből. Néhány gyerek számára öröm lehet az iskolakezdés, de a legtöbben nehéz szívvel gondolnak a szeptemberi becsengetésre. Mentálhigiénés szakembert kérdeztünk arról, hogy a szülők, hogyan segíthetik a diákokat az iskola első napjaiban.

Dániel Viktória

Az iskolakezdés egy gyereknek sem könnyű. A legkisebbeket talán még jobban megviseli, hogy az önfeledt nyári játékból vissza kell csöppenniük az iskola szabályozottabb világába. Kajdi Zsuzsanna mentálhigiénés szakembert kérdeztük arról, mit tanácsol a szülőknek, hogyan segítsék az átállást.

iskolakezdés
Küszöbön az iskolakezdés. A legkisebbek gyakran könnyek közt kezdik az első napokat. Tanácsok szülőknek, hogyan tehetik könnyebbé a tanév kezdetét.
Forrás: Mediaworks Archívum

Iskolakezdés könnyekkel

– Fontos, hogy a szülők és a pedagógusok is átérezzék, mennyire komoly váltás ez a gyerekeknek. Elég belegondolni, hogy egy-két hét szabadság után is nehéz visszatérni a dolgos mindennapokba, a diákoknak ennél sokkal hosszabb idő után kell visszarázódniuk.

Kajdi Zsuzsanna hangsúlyozta, a szülők ne azzal próbálják meg könnyíteni az átmenetet, hogy már a nyári szünet utolsó heteiben elkezdenek gyakorolni a gyerekekkel.

– Ez egy folyamat és nincsen azzal semmi probléma, ha az elején kicsit nehezebben indulnak a napok. Ha úgy látjuk, hogy a gyerek nagyon szorong az iskolától az első időszakban, hasznos lehet apró változtatásokat bevezetni a reggeli rutinba. Például enni együtt egy fagyit az iskolába menet. Nem kell szeptember 1-én reggel 8 órára mindennek tökéletesnek lenni. És fontos, hogy a gyerekek is tudják, hogy nem azért járnak az iskolába, mert már mindent tudniuk kellene, hanem azért, hogy tanuljanak.

DSC_7129
Kajdi Zsuzsanna mentálhigiénés szakember adott tanácsokat arra, milyen apró trükkökkel tehetik könnyebbé a szülők a tanévkezdést.
Forrás: Mediaworks Archívum

Iskolai beszoktatás

A kis elsősök számára különösen nehéz lehet a tanévkezdés, de együttérzéssel átvészelhető ez az időszak.

– Egy teljesen más közegbe kerülnek. Az ő életükben eddig a játéké volt a fő szerep, az óvodába szabadon mozoghattak és váltogathatták, hogy mivel foglalkoznak éppen. Ilyen szempontból az iskola egy sokkal szigorúbb és behatárolóbb közeg. Az óvodai pajtásaik közül is sokakat elveszítenek az intézményváltással. Ráadásul az óvodában már ők voltak a nagyok, itt pedig ők lesznek a legkisebbek, és jóval idősebb gyerekek veszik őket körül.

Parent,And,Pupil,Of,Primary,School,Go,Hand,In,Hand.
Minden gyerek a saját tempójában halad. Nagyon fontos, hogy a szülő megértéssel forduljon a kisdiák felé és ne bagatellizálja el a gyermek félelmeit. 
Fotó: Yuganov Konstantin / Forrás:  Shutterstock

Így lehet megnyugtatni a gyermeket

Kajdi Zsuzsanna hozzátette, a szülők számára is nagy váltás ez, mivel a gyerekeknek önállóbbá kell válniuk az iskolában, ami bennük is feszültséget kelthet.

– Lehet beszélgetni az iskoláról, de semmiképp se erőltessük a témát. 

Segítség lehet, ha az első napok előtt a gyerekek megismerkednek az iskola környékével és az épülettel. Hasznos lehet, ha a szülő mesél a saját iskolai tapasztalatairól, pozitív élményeiről. 

Emellett azzal is adhatunk nekik bátorítást, hogy kiemeljük, hogy több most félelmetesnek tűnő akadályt például a barátkozást vagy az ott maradást, már az óvodában nagyon ügyesen megoldottak.

Mikor kell segítség?

Kajdi Zsuzsanna elmondta, ha nehezen, megy az átállás és a szülő elbizonytalanodik érdemes beszélni az osztályfőnökkel és kreatív megoldásokat találni arra, hogy az új intézményben is jól érezze magát a gyerek.

– Minden kisdiák a saját tempójában halad, így nem kell megijedni, ha még az első hét után is adódnak nehézségek. Sok mindent kell megszokniuk és fontos, hogy a szülő támogató és megértő legyen. Ha egy hónap után is még szorongással teli a reggeli búcsú érdemes lehet felkeresni egy szakembert, hogy kiderítsék mi lehet a hátterében.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu