Az önkormányzatok is segítik az iskolakezdést Sopronban és környékén

Több település önkormányzata is hozzájárul az iskolakezdés költségeihez, köztük Lövő is. A tapasztalatok szerint a családok szívesen élnek a felajánlott segítséggel, hiszen minden támogatás jól jön, amit az önkormányzat biztosítani tud.

Tavaly is izgatottan bontogatták a gyerekek az iskolakezdéskor kapott tanszercsomagot. Fotó: Kisalföld archív

Iskolakezdés segítséggel

Az iskolakezdési támogatás összege településenként eltérő, de általában 3 000 és 20 000 forint között mozog. A jogosultság feltétele, hogy az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a 285 000 forintot, amit a helyi szociális rendeletek szabályoznak. Ez a támogatási forma Lövőn is évek, sőt évtizedek óta hagyomány, így a helyiek már jól ismerik és rendszeresen igénybe veszik.

Nemcsak a kisebb települések segítik a szülőket: Sopronban például az önkormányzat idén is ingyenes tanszercsomagot biztosít minden első és második osztályos helyi tanulónak.

A csomagban füzetek, íróeszközök, vonalzó és számos más, a tanévkezdéshez nélkülözhetetlen eszköz kap helyet.

Ez a gesztus nemcsak a családok pénztárcáját kíméli, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel kezdhessen neki az új tanévnek.