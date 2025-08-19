20 perce
Az önkormányzatok is segítik az iskolakezdést Sopronban és környékén
Az iskolakezdés minden évben komoly anyagi terhet jelenthet a családok számára, ezért különösen fontosak azok a helyi kezdeményezések, amelyek enyhítik a kiadásokat.
Több település önkormányzata is hozzájárul az iskolakezdés költségeihez, köztük Lövő is. A tapasztalatok szerint a családok szívesen élnek a felajánlott segítséggel, hiszen minden támogatás jól jön, amit az önkormányzat biztosítani tud.
Iskolakezdés segítséggel
Az iskolakezdési támogatás összege településenként eltérő, de általában 3 000 és 20 000 forint között mozog. A jogosultság feltétele, hogy az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a 285 000 forintot, amit a helyi szociális rendeletek szabályoznak. Ez a támogatási forma Lövőn is évek, sőt évtizedek óta hagyomány, így a helyiek már jól ismerik és rendszeresen igénybe veszik.
Nemcsak a kisebb települések segítik a szülőket: Sopronban például az önkormányzat idén is ingyenes tanszercsomagot biztosít minden első és második osztályos helyi tanulónak.
A csomagban füzetek, íróeszközök, vonalzó és számos más, a tanévkezdéshez nélkülözhetetlen eszköz kap helyet.
Ez a gesztus nemcsak a családok pénztárcáját kíméli, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel kezdhessen neki az új tanévnek.