Becsengetés előtt

1 órája

Hosszú távon veszélyes az "anyataxi" - Mivel járjon a gyerek iskolába?

Címkék#iskolakezdès#közlekedés#roller#rendőrség

Mivel közlekedjen a gyerek? Komoly dilemma ez minden szülő számára, így az iskolakezdés küszöbén. Rendőri vélemények az egyes közlekedési módok mellett és ellen.

Dániel Viktória

Néhány nap és újra az utakon lesznek a gyerekek. A reggeli forgalomra mindig erősen rányomja a bélyegét az iskolakezdés. Az autósoknak is sokkal figyelmesebbnek kell lenniük és az is fontos, hogy a szülők felkészítsék csemetéiket. Egyáltalán nem tesznek jót vele, ha ajtótól ajtóig fuvarozzák a gyerekeket.

iskolakezdés
A küszöbön az iskolakezdés. Sok szülő nem tudja, hogy inkább árt azzal, ha az ajtóig fuvarozza a gyereket. Helyette inkább járják be együtt az útvonalat és beszéljék át a közlekedési szabályokat.
Forrás: Shutterstock

Itt az iskolakezdés - Ezért ne vigyük az ajtóig a gyereket

Iskolás gyerekeknél örök dilemma a szülők számára, hogy mivel közlekedjen a kisdiák. A tömegközlekedés, a kerékpár és az „anyataxi” mellett új szereplő az elektromos roller. Utóbbi azonban egyáltalán nem ajánlott a gyerekeknek.

– Sok szülő úgy gondolja, azzal segít a legtöbbet, ha az iskola kapujáig fuvarozza a gyereket, hiszen így a legkényelmesebb, leggyorsabb és legbiztonságosabb. Azonban hosszútávon ezzel ártunk a legtöbbet – mondta el Majorné Bajnok Eszter rendőr őrnagy, a győri rendőrkapitányság baleset megelőzési titkára, aki személyesen is segíti a győri kisdiákok iskolába jutását a tanévkezdés első napjaiban.

 – Természetes és megérthető, hogy a szülők féltik a gyerekeket. Ugyanakkor, ha nem szereznek tapasztalatot abban, hogyan kell közlekedni, nagyobb korukban fognak veszélyes helyzetekbe kerülni.

Fő a bizalom

Majorné Bajnok Eszter azt tanácsolja a szülőknek, hogy kísérjék el a gyerekeket és közösen járják be az útvonalat felhívva a figyelmet arra, hogy hol kell elsőbbséget adni, hol kell a lámpára figyelni. Idősebb gyerekeknél adják meg nekik a bizalmat, hogy néhány sarkot egyedül sétáljanak le, vagy beszéljék meg osztálytársakkal, hogy több gyerek együtt megy iskolába.

Kapjon-e elektromos rollert a gyerek?

A jelenleg nagyon trendi roller is sok kérdést vet fel. Majorné Bajnok Eszter ezt a közlekedési módot ajánlja a legkevésbé.

– A kerékpározás során sokkal aktívabbak vagyunk, mozgunk és a figyelmünk is fókuszáltabb. A rolleren állva egy fiatal könnyen elbambul, a nagyobb sebesség és a súlypont kevésbé biztonságos felosztása miatt pedig súlyosabb sérülés és baleset lehet a figyelmetlenség következménye.

 A fiatalok azt is hajlamosak elfelejteni, hogy ők lehet, hogy észlelik a másik közlekedőt, az illető nem biztos, hogy észreveszi a szinte hangtalan rollert.

Fejhallgató és telefon

A közlekedés módjától független veszély a fülhallgató és a menet közbeni telefonhasználat is, ami bár nem csak a fiatalokat érinti, az ő korosztályukra fokozottan jellemző. Örök szabály emellett, hogy inkább késsenek el óráról, de ne rohanjanak át a piros lámpán a fiatalok, vagy lépjenek ki a busz mögül az útra, mert az érkező autók nem számítanak rájuk, így pedig borítékolható a baleset. Korábban már két cikkben is meséltek balesetek okozói és balesetek elszenvedői arról, hogy milyen gyötrelmes hónapokat okozott számukra az eset.

Az elsőbbségadás nem opció

A biztonsági öv sem dísznek van az autóba, ebben az esetben a szülői példamutatás a legfontosabb. Ne induljunk el addig, amíg mindenki be nem kötötte magát, akkor se, ha az iskola csak néhány saroknyira van!

  • Az autósok is fokozottan figyeljenek az iskolakezdés első napjaiba.
  • Kiemelten fontos, hogy a gyalogátkelő helyekhez közeledve legyenek fokozottan óvatosak.
  • A zebra előtt várakozó gyalogosnak elsőbbséget adni pedig nem opcionális!
  • Ez nem udvariassági kérdés, hanem ugyan olyan kötelező szabály mint a STOP vagy az Elsőbbség adás kötelező tábla.

 

