Hosszú távon veszélyes az "anyataxi" - Mivel járjon a gyerek iskolába?

Néhány nap és újra az utakon lesznek a gyerekek. A reggeli forgalomra mindig erősen rányomja a bélyegét az iskolakezdés. Az autósoknak is sokkal figyelmesebbnek kell lenniük és az is fontos, hogy a szülők felkészítsék csemetéiket. Egyáltalán nem tesznek jót vele, ha ajtótól ajtóig fuvarozzák a gyerekeket.

A küszöbön az iskolakezdés. Sok szülő nem tudja, hogy inkább árt azzal, ha az ajtóig fuvarozza a gyereket. Helyette inkább járják be együtt az útvonalat és beszéljék át a közlekedési szabályokat.

Forrás: Shutterstock

Itt az iskolakezdés - Ezért ne vigyük az ajtóig a gyereket

Iskolás gyerekeknél örök dilemma a szülők számára, hogy mivel közlekedjen a kisdiák. A tömegközlekedés, a kerékpár és az „anyataxi” mellett új szereplő az elektromos roller. Utóbbi azonban egyáltalán nem ajánlott a gyerekeknek.

– Sok szülő úgy gondolja, azzal segít a legtöbbet, ha az iskola kapujáig fuvarozza a gyereket, hiszen így a legkényelmesebb, leggyorsabb és legbiztonságosabb. Azonban hosszútávon ezzel ártunk a legtöbbet – mondta el Majorné Bajnok Eszter rendőr őrnagy, a győri rendőrkapitányság baleset megelőzési titkára, aki személyesen is segíti a győri kisdiákok iskolába jutását a tanévkezdés első napjaiban.

– Természetes és megérthető, hogy a szülők féltik a gyerekeket. Ugyanakkor, ha nem szereznek tapasztalatot abban, hogyan kell közlekedni, nagyobb korukban fognak veszélyes helyzetekbe kerülni.

Fő a bizalom

Majorné Bajnok Eszter azt tanácsolja a szülőknek, hogy kísérjék el a gyerekeket és közösen járják be az útvonalat felhívva a figyelmet arra, hogy hol kell elsőbbséget adni, hol kell a lámpára figyelni. Idősebb gyerekeknél adják meg nekik a bizalmat, hogy néhány sarkot egyedül sétáljanak le, vagy beszéljék meg osztálytársakkal, hogy több gyerek együtt megy iskolába.

Kapjon-e elektromos rollert a gyerek?

A jelenleg nagyon trendi roller is sok kérdést vet fel. Majorné Bajnok Eszter ezt a közlekedési módot ajánlja a legkevésbé.

– A kerékpározás során sokkal aktívabbak vagyunk, mozgunk és a figyelmünk is fókuszáltabb. A rolleren állva egy fiatal könnyen elbambul, a nagyobb sebesség és a súlypont kevésbé biztonságos felosztása miatt pedig súlyosabb sérülés és baleset lehet a figyelmetlenség következménye.

A fiatalok azt is hajlamosak elfelejteni, hogy ők lehet, hogy észlelik a másik közlekedőt, az illető nem biztos, hogy észreveszi a szinte hangtalan rollert.

Fejhallgató és telefon

A közlekedés módjától független veszély a fülhallgató és a menet közbeni telefonhasználat is, ami bár nem csak a fiatalokat érinti, az ő korosztályukra fokozottan jellemző. Örök szabály emellett, hogy inkább késsenek el óráról, de ne rohanjanak át a piros lámpán a fiatalok, vagy lépjenek ki a busz mögül az útra, mert az érkező autók nem számítanak rájuk, így pedig borítékolható a baleset. Korábban már két cikkben is meséltek balesetek okozói és balesetek elszenvedői arról, hogy milyen gyötrelmes hónapokat okozott számukra az eset.