Iskolába e-rollerrel? 5 fontos tipp Bécstől a biztonságos közlekedéshez

Ahogy egyre több gyerek választja az elektromos rollert az iskolába menet, úgy válik egyre fontosabbá a biztonságos közlekedésre való felkészülés is. A nyár vége ideális időszak arra, hogy a gyerekek (és szüleik) megismerkedjenek a helyes használattal és a lehetséges veszélyekkel. Az őszi hónapok ugyanis nemcsak hűvösebbek, hanem csúszós, esős időjárással, lehullott falevelekkel és gyengébb látási viszonyokkal is járnak, amelyek jelentősen növelhetik a balesetek kockázatát. Karl Schlosser, a Bécsi Gazdasági Kamara Autósiskolákért felelős részlegének vezetője - aki egyben tapasztalt e-roller oktató is- szerint éppen ezért érdemes már most, a nyári időszakban elkezdeni a felkészülést, hogy az iskolakezdésre a gyerekek magabiztosabban és biztonságosabban közlekedjenek. A szakértők ezért öt alapvető szabály betartását javasolják minden rollerhasználónak:

1. Tartsd be a közlekedési szabályokat és légy tekintettel másokra!

2. Mindig viselj bukósisakot, hiszen az életet menthet!

3. Gondoskodj arról, hogy a roller mindig jó műszaki állapotban legyen, működjön a világítás és legyen rajta csengő!

4. Légy jól látható, különösen sötétedés után viselj világos, feltűnő ruházatot!

5. Kanyarodáskor mindig jelezd szándékodat kézjelekkel vagy irányjelzővel!

A 2024-es bécsi baleseti statisztikák szerint 27%-kal több e-rolleres baleset történt, mint egy évvel korábban, jellemzően figyelmetlenség és hiányos ismeretek miatt. A bécsi autósiskolák ezért speciális, gyerekeknek és felnőtteknek szóló tanfolyamokat kínálnak, ahol a résztvevők elsajátíthatják a biztonságos e-roller és e-kerékpár használat alapjait. A képzések során a közlekedési szabályok mellett gyakorlati tippek is elhangzanak, például, hogy hogyan kell helyesen fékezni, kanyarodni vagy megközelíteni a kereszteződéseket.