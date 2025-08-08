Irány a Rábaköz!, hétvégén megint nyitnak a porták

A hétvégén, augusztus 9-én és augusztus 10-én folytatódik az Irány a Rábaköz! programsorozat. Gazdaságok, kistermelők, gyűjtemények, kiállítások, kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat, hogy bemutassák értékeiket, tevékenységüket.

Népszerű helyszíne volt az Irány a Rábaköz! programsorozatnak a farádi kerékpártörténeti gyűjtemény, Fehér Csaba portáján. Fotó: A gyűjtemény közösségi oldala

Irány a Rábaköz!-programok, nyitvatartás

Augusztus 9-én, szombaton, délután öt órakor nyit a szanyi tájház. Ugyancsak Szanyban Rugli Dezső téglamúzeuma délelőtt tíz órától este hatig várja a látogatókat.

A bogyoszlói régiséggyűjtemény szintén tíz órától hatig lesz nyitva. A jobaházi alpakafarm nyitvatartása: délelőtt tíztől délig, délután egytől négyig. A Csuhé Tündér Alkotóház Öntésmajorban délután két órától este hatig látogatható.

Augusztus 10-én, szombaton, reggel nyolctól délig a höveji Csipkemúzeum is nyitva lesz. A szanyi Téglamúzeum szintén, a megszokott nyitvatartással, tíztől este hatig. Ugyanígy a bogyoszlói régiséggyűjtemény is.

Az alpakafarm is a régi rend szerint várja vendégeit és az öntésmajori alkotóházba is két órától hatig lesznek foglalkozások.