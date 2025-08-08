augusztus 8., péntek

László névnap

32°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kitárják kapuikat

2 órája

Irány a Rábaköz!, hétvégén megint nyitnak a porták

Címkék#téglamúzeum#Irány a Rábaköz#alpakafarm#Fehér Csaba

A hétvégén folytatódik az Irány a Rábaköz! programsorozat. Ismét számos pora, műhely, gyűjtemény és kiállítás várja az érdeklődőket szerte a Rábaközben. Az Irány a Rábaköz! számos progamot kínál.

Kisalföld.hu

A hétvégén, augusztus 9-én és augusztus 10-én folytatódik az Irány a Rábaköz! programsorozat. Gazdaságok, kistermelők, gyűjtemények, kiállítások, kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat, hogy bemutassák értékeiket, tevékenységüket. 

Az Irány a Rábaköz! program ezen a hétvégén is sok programot kínál.
Népszerű helyszíne volt az Irány a Rábaköz! programsorozatnak a farádi kerékpártörténeti gyűjtemény, Fehér Csaba portáján. Fotó: A gyűjtemény közösségi oldala

Irány a Rábaköz!-programok, nyitvatartás

Augusztus 9-én, szombaton, délután öt órakor nyit a szanyi tájház. Ugyancsak Szanyban Rugli Dezső téglamúzeuma délelőtt tíz órától este hatig várja a látogatókat. 

A bogyoszlói régiséggyűjtemény szintén tíz órától hatig lesz nyitva. A jobaházi alpakafarm nyitvatartása: délelőtt tíztől délig, délután egytől négyig. A Csuhé Tündér Alkotóház Öntésmajorban délután két órától este hatig látogatható.

Augusztus 10-én, szombaton, reggel nyolctól délig a höveji Csipkemúzeum is nyitva lesz. A szanyi Téglamúzeum szintén, a megszokott nyitvatartással, tíztől este hatig. Ugyanígy a bogyoszlói régiséggyűjtemény is.

Az alpakafarm is a régi rend szerint várja vendégeit és az öntésmajori alkotóházba is két órától hatig lesznek foglalkozások.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu