Irány a Rábaköz!, hétvégén megint nyitnak a porták
A hétvégén folytatódik az Irány a Rábaköz! programsorozat. Ismét számos pora, műhely, gyűjtemény és kiállítás várja az érdeklődőket szerte a Rábaközben. Az Irány a Rábaköz! számos progamot kínál.
A hétvégén, augusztus 9-én és augusztus 10-én folytatódik az Irány a Rábaköz! programsorozat. Gazdaságok, kistermelők, gyűjtemények, kiállítások, kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat, hogy bemutassák értékeiket, tevékenységüket.
Irány a Rábaköz!-programok, nyitvatartás
Augusztus 9-én, szombaton, délután öt órakor nyit a szanyi tájház. Ugyancsak Szanyban Rugli Dezső téglamúzeuma délelőtt tíz órától este hatig várja a látogatókat.
A bogyoszlói régiséggyűjtemény szintén tíz órától hatig lesz nyitva. A jobaházi alpakafarm nyitvatartása: délelőtt tíztől délig, délután egytől négyig. A Csuhé Tündér Alkotóház Öntésmajorban délután két órától este hatig látogatható.
Augusztus 10-én, szombaton, reggel nyolctól délig a höveji Csipkemúzeum is nyitva lesz. A szanyi Téglamúzeum szintén, a megszokott nyitvatartással, tíztől este hatig. Ugyanígy a bogyoszlói régiséggyűjtemény is.
Az alpakafarm is a régi rend szerint várja vendégeit és az öntésmajori alkotóházba is két órától hatig lesznek foglalkozások.