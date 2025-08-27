44 perce
175 éves a Kereskedelmi és Iparkamara – Jubileumi megemlékezés a soproni Lenck-villában
Az idei év különleges mérföldkő a magyar gazdasági élet történetében, hiszen 175 évvel ezelőtt jött létre a Kereskedelmi és Iparkamara, amely azóta is meghatározó szerepet tölt be a hazai vállalkozások képviseletében, fejlődésének elősegítésében és az üzleti élet összefogásában. A jeles évforduló apropóján Sopron egyik legpatinásabb épületében, a Lenck-villában tartottak ünnepi megemlékezést.
A kamarák intézményrendszere a XIX. század közepén, a polgárosodás és a gazdasági modernizáció korában született meg Magyarországon. 1848. decemberében született meg az a törvény, amely elrendelte a kereskedelmi és iparkamara felállítását.
Az iparkamara múltja, jelene és jövője
Az első kamara Sopronban alakult 1850 augusztusában, majd sorra jöttek létre Pozsonyban, Pestbudán, Kassán, Temesváron, Zágrábban, Debrecenben, Kolozsváron, Brassóban, Eszéken és Fiumében. A kamarák hálózata hamar érezhető hatást gyakorolt: közös erővel segítették a vállalkozókat és megalapozták a gazdasági fejlődést.
Az ünnepi rendezvényen Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke mondott beszédet, amely három fő gondolat köré épült: a múlt és jövő összekapcsolása, az európai gazdasági együttműködés erősítése, valamint a kultúra és a gazdaság közös felelőssége.
A kamarai rendszer feladata 1850 óta ugyanaz: erősíteni a gazdaságot és segíteni a vállalkozásokat. Akkor néhány soproni kereskedő és iparos indította el az utat, ma pedig több százezer vállalkozást képviselünk. Középpontban a vállalkozó áll, aki nemcsak saját cégét, hanem közösséget és jövőt is épít
– hangsúlyozta.
Az elnök kiemelte: a magyar kamarák szervesen illeszkednek az európai gazdasági térbe, ezért az együttműködés erősítése ma kulcskérdés. Utalt arra is, hogy az Európai Bizottság jelenleg társadalmi konzultációt folytat az állami támogatások szabályozásáról, amely a jövőben nagyban befolyásolhatja a vállalkozások mozgásterét.
A 20 millió európai vállalkozás együttműködése adja kontinensünk erejét. A határokon átnyúló gazdasági kapcsolatoknak nincs alternatívája, legyen szó munkaerőről, közlekedésről vagy ipari együttműködésről. Csak így maradhatnak versenyképesek a magyar vállalkozások
Harmadik témaként a kultúra és a gazdaság összefonódását emelte ki. Magyarországon közel 49 ezer vállalkozás működik a kreatív és kulturális iparban, amelyek nem csupán munkahelyeket teremtenek, hanem identitást és közösséget is erősítenek.
- A kultúra nem luxus, hanem gazdasági erőforrás. Ha a művészet és a kreatív iparágak együttműködnek a vállalkozói szférával, olyan új lehetőségek nyílnak meg, amelyek egyszerre szolgálják a növekedést és a társadalmi fejlődést. Ezért is fontos, hogy a Magyar Művészeti Akadémiával közösen dolgozzunk a kulturális és gazdasági partnerség erősítésén – fogalmazott.
Zárásként Nagy Elek emlékeztetett: a kamarai rendszer ma is ugyanazon az alapokon áll, mint 175 éve. Az összefogás, a kölcsönös támogatás és a jövőépítés szellemiségén.
A múltból merítve kell a jövőt építenünk. Csak akkor lehetünk sikeresek, ha egyszerre őrizzük hagyományainkat, válaszolunk a jelen kihívásaira, és nyitottak maradunk a digitális és globális gazdaság új lehetőségeire - zárta gondolatait.