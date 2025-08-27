175 éves a Kereskedelmi és Iparkamara – Jubileumi megemlékezés a soproni Lenck-villában

A kamarák intézményrendszere a XIX. század közepén, a polgárosodás és a gazdasági modernizáció korában született meg Magyarországon. 1848. decemberében született meg az a törvény, amely elrendelte a kereskedelmi és iparkamara felállítását.

A Kereskedelmi és Iparkamara feladata 1850 óta ugyanaz: erősíteni a gazdaságot és segíteni a vállalkozásokat - mondta Nagy Elek, az MKIK elnöke. Fotó: Rombai Péter

Az iparkamara múltja, jelene és jövője

Az első kamara Sopronban alakult 1850 augusztusában, majd sorra jöttek létre Pozsonyban, Pestbudán, Kassán, Temesváron, Zágrábban, Debrecenben, Kolozsváron, Brassóban, Eszéken és Fiumében. A kamarák hálózata hamar érezhető hatást gyakorolt: közös erővel segítették a vállalkozókat és megalapozták a gazdasági fejlődést.

Az ünnepi rendezvényen Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke mondott beszédet, amely három fő gondolat köré épült: a múlt és jövő összekapcsolása, az európai gazdasági együttműködés erősítése, valamint a kultúra és a gazdaság közös felelőssége.

A kamarai rendszer feladata 1850 óta ugyanaz: erősíteni a gazdaságot és segíteni a vállalkozásokat. Akkor néhány soproni kereskedő és iparos indította el az utat, ma pedig több százezer vállalkozást képviselünk. Középpontban a vállalkozó áll, aki nemcsak saját cégét, hanem közösséget és jövőt is épít

– hangsúlyozta.

Az elnök kiemelte: a magyar kamarák szervesen illeszkednek az európai gazdasági térbe, ezért az együttműködés erősítése ma kulcskérdés. Utalt arra is, hogy az Európai Bizottság jelenleg társadalmi konzultációt folytat az állami támogatások szabályozásáról, amely a jövőben nagyban befolyásolhatja a vállalkozások mozgásterét.

A kamarai rendszer ma is ugyanazon az alapokon áll, mint 175 éve. Fotó: Rombai Peter

A 20 millió európai vállalkozás együttműködése adja kontinensünk erejét. A határokon átnyúló gazdasági kapcsolatoknak nincs alternatívája, legyen szó munkaerőről, közlekedésről vagy ipari együttműködésről. Csak így maradhatnak versenyképesek a magyar vállalkozások

Harmadik témaként a kultúra és a gazdaság összefonódását emelte ki. Magyarországon közel 49 ezer vállalkozás működik a kreatív és kulturális iparban, amelyek nem csupán munkahelyeket teremtenek, hanem identitást és közösséget is erősítenek.