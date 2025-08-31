augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

21°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eladó ipari terület

46 perce

Vállalkozást indítana, amihez kell csarnok? Mutatjuk, Győr közelében 1,3 milliárdért kapható

Címkék#autóipar#Győr#csarnok#eladó#ingatlan#autópálya#Ikrény

Győr közelében hirdetnek egy ipari területet 1,3 milliárd forintért. Majdnem egy hektáros az ipari terület, rajta egy fűthető csarnokkal, irodákkal.

Kisalföld.hu

Ipari terület eladó Ikrényben, az ipari parkban. Igaz, 1,3 milliárd forintba kerül, de az ipari területen hatalmas csarnok is található, irodákkal. Az egész ingatlan 9159 négyzetméteres, rajta a tíz méter belmagasságú csarnok 2588 négyzetméter. A csarnok fűthető, az irodai részleg 460 négyzetméter. 

Ipari terület eladó Ikrényben, az ipari parkban.
Az ikrényi pari parkban kínálják a közel egy hektáros ipari területet a csarnokkal. Fotó: ingatlanbazar.hu

Ipari terület eladó Ikrényben

A csarnok az M1-es autópálya és az M85-ös gyorsforgalmi csatlakozásánál, az M1-es 129-es kijárójánál található. Az ingatlan szilárd útburkolaton közelíthető meg. Szerkezeti elemek: vasbeton oszlopok és gerendák, szendvicspanel falak, szigeteléssel. Gipszkarton falak vannak az irodákban, valamint a szociális helyiségekben. A tető szigetelt acél trapézlemez, a nyílászárók hőszigeteltek. Egyedi igények is kielégíthetők.

 Az ingatlanbazar.hu hirdetése még kiemeli, hogy Győrben széles spektrumon helyezkedik el a jelen lévő gyártó cégek tevékenysége, melyekből az autóipar a kiemelkedő, a kategória legnagyobb és legfontosabb szereplője pedig az AUDI

A projekt lokációjában rejlő lehetőségekre épít, mely egyaránt vonzó a helyi KKV szektor részére, valamint a nemzetközi szállítmányozói, logisztikai, gyártói háttérrel rendelkező cégek számára is. További fotók itt!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu