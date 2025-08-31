Vállalkozást indítana, amihez kell csarnok? Mutatjuk, Győr közelében 1,3 milliárdért kapható

Ipari terület eladó Ikrényben, az ipari parkban. Igaz, 1,3 milliárd forintba kerül, de az ipari területen hatalmas csarnok is található, irodákkal. Az egész ingatlan 9159 négyzetméteres, rajta a tíz méter belmagasságú csarnok 2588 négyzetméter. A csarnok fűthető, az irodai részleg 460 négyzetméter.

Az ikrényi pari parkban kínálják a közel egy hektáros ipari területet a csarnokkal. Fotó: ingatlanbazar.hu

Ipari terület eladó Ikrényben

A csarnok az M1-es autópálya és az M85-ös gyorsforgalmi csatlakozásánál, az M1-es 129-es kijárójánál található. Az ingatlan szilárd útburkolaton közelíthető meg. Szerkezeti elemek: vasbeton oszlopok és gerendák, szendvicspanel falak, szigeteléssel. Gipszkarton falak vannak az irodákban, valamint a szociális helyiségekben. A tető szigetelt acél trapézlemez, a nyílászárók hőszigeteltek. Egyedi igények is kielégíthetők.