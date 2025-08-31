46 perce
Vállalkozást indítana, amihez kell csarnok? Mutatjuk, Győr közelében 1,3 milliárdért kapható
Győr közelében hirdetnek egy ipari területet 1,3 milliárd forintért. Majdnem egy hektáros az ipari terület, rajta egy fűthető csarnokkal, irodákkal.
Ipari terület eladó Ikrényben, az ipari parkban. Igaz, 1,3 milliárd forintba kerül, de az ipari területen hatalmas csarnok is található, irodákkal. Az egész ingatlan 9159 négyzetméteres, rajta a tíz méter belmagasságú csarnok 2588 négyzetméter. A csarnok fűthető, az irodai részleg 460 négyzetméter.
Ipari terület eladó Ikrényben
A csarnok az M1-es autópálya és az M85-ös gyorsforgalmi csatlakozásánál, az M1-es 129-es kijárójánál található. Az ingatlan szilárd útburkolaton közelíthető meg. Szerkezeti elemek: vasbeton oszlopok és gerendák, szendvicspanel falak, szigeteléssel. Gipszkarton falak vannak az irodákban, valamint a szociális helyiségekben. A tető szigetelt acél trapézlemez, a nyílászárók hőszigeteltek. Egyedi igények is kielégíthetők.
Az ingatlanbazar.hu hirdetése még kiemeli, hogy Győrben széles spektrumon helyezkedik el a jelen lévő gyártó cégek tevékenysége, melyekből az autóipar a kiemelkedő, a kategória legnagyobb és legfontosabb szereplője pedig az AUDI.
A projekt lokációjában rejlő lehetőségekre épít, mely egyaránt vonzó a helyi KKV szektor részére, valamint a nemzetközi szállítmányozói, logisztikai, gyártói háttérrel rendelkező cégek számára is. További fotók itt!