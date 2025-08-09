augusztus 9., szombat

Építkezés

1 órája

Milyen épületek nőnek ki a földből Ikrénynél? - fotók

Látványosan nőnek ki a földből az épületek Győr mellett, az M85-ös gyorsforgalmi út bevezető szakaszán. Néhány éve még üres volt az Ikrény melletti Ipari park, mára épületek sora látszik ott.

Gyurina Zsolt

Németh Tamás, Ikrény polgármestere elmondta, hogy az ikrényi Ipari Park a település területén található közigazgatásilag, de magántulajdonban van. Szinte minden telket eladtak már az ikrényi ipari parkban, a következő években nagy fejlesztések várhatók.

Ipari Park Ikrénynél
Ipari Park Ikrénynél.
Fotó: Molcsányi Máté

Ipari Park Ikrénynél

A tulajdonos mosonmagyaróvári Tripartner Ingatlanforgalmazó Kft. ügyvezetője, Hateier Péter kérdésünkre elmondta, hogy 2007-ben vették meg a területet, de a hamarosan bekövetkező válság miatt akkor megállt a fejlesztés. Megvárták, hogy a négy sávos gyorsforgalmi utat megépítsék. Ez 2019/20-ban meg is történt, akkor újraindult a fejlesztés. 

- A közműveket átvittük a pálya alatt, utakat építettünk a területen belül. A szennyvíz, vízhálózat kiépült, bent van a területen. A gáz a telekhatáron, tehát azt is lehetne használni, de a covid ideje alatt nagyon felmentek az energiaárak, azóta a gáz bevezetését nem nagyon igénylik a betelepülők. 2020-ban adtuk el az első telket. Jelenleg a betelepülők 99 százaléka győri érdekeltségű, hogy csak a nagyobbakat mondjam, például a Visimpex vagy a Gimex. Sikerült megvalósítani az eredeti elképzelést, tehát egy kicsi, barátságos, Győrhöz közeli zárt ipari parkot hoztunk létre, ahol ismerik egymást az oda betelepülők - nyilatkozta Hateier Péter.

Milyen épületek nőnek ki a földből Ikrénynél?

Fotók: Molcsányi Máté

Az ügyvezető kifejtette, hogy három részre osztották a fejlesztést. Az első ütem teljesen betelepült, a második ütemben az első csarnokot a jövő hét pénteken adják át. Ez a Csoki Nyugat Kft. csarnoka lesz. A harmadik ütemben még nincsen betelepülő, ott még van 10 eladó telek. Összesen 52 hektár a terület, 35 telket adtak már el. 

Nem messze tőle töltőállomás épül, erről itt írtunk.

 

