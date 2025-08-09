Milyen épületek nőnek ki a földből Ikrénynél? - fotók

Németh Tamás, Ikrény polgármestere elmondta, hogy az ikrényi Ipari Park a település területén található közigazgatásilag, de magántulajdonban van. Szinte minden telket eladtak már az ikrényi ipari parkban, a következő években nagy fejlesztések várhatók.

Ipari Park Ikrénynél.

Fotó: Molcsányi Máté

A tulajdonos mosonmagyaróvári Tripartner Ingatlanforgalmazó Kft. ügyvezetője, Hateier Péter kérdésünkre elmondta, hogy 2007-ben vették meg a területet, de a hamarosan bekövetkező válság miatt akkor megállt a fejlesztés. Megvárták, hogy a négy sávos gyorsforgalmi utat megépítsék. Ez 2019/20-ban meg is történt, akkor újraindult a fejlesztés.

- A közműveket átvittük a pálya alatt, utakat építettünk a területen belül. A szennyvíz, vízhálózat kiépült, bent van a területen. A gáz a telekhatáron, tehát azt is lehetne használni, de a covid ideje alatt nagyon felmentek az energiaárak, azóta a gáz bevezetését nem nagyon igénylik a betelepülők. 2020-ban adtuk el az első telket. Jelenleg a betelepülők 99 százaléka győri érdekeltségű, hogy csak a nagyobbakat mondjam, például a Visimpex vagy a Gimex. Sikerült megvalósítani az eredeti elképzelést, tehát egy kicsi, barátságos, Győrhöz közeli zárt ipari parkot hoztunk létre, ahol ismerik egymást az oda betelepülők - nyilatkozta Hateier Péter.