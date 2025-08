Intim videó miatt keresztbe tört egy karrier, bezárkózott a vasi falu

Ahogyan arról társoldalunk beszámolt, rövid időre nyilvánosságra került egy intim videó az ostffyasszonyfai óvoda vezetőjéről, ami véletlenül kerülhetett ki a közösségi médiába. A botrányt kirobbantó portál szerint az óvodavezetőt a történtek után elbocsátották.

Forrás: vaol.hu

A nyugatnak szerdán Ács Attila polgármester azt nyilatkozta:

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata a rendelkezésére álló 15 napon belül megvizsgálta az óvoda vezetésével kapcsolatos eseményt, a belső vizsgálat során megtette a szükségesnek tartott lépéseket. A testület a tegnapi napon pedig a gyermekek, az intézmény és a település érdekében, az ügy jellegére tekintettel a megfelelő döntést meghozta. A képviselő-testület bízik abban, hogy sikerül megnyugtató helyzetet teremtenie az óvodai közösségben. Az önkormányzat az ügyet lezártnak tekinti, a továbbiakban nyilatkozni nem kíván!

Az ügyben hiába keresték a polgármestert többször is, kategorikusan elzárkózott mindenfajta nyilatkozattételtől. Pedig kíváncsiak lettünk volna többek között arra, hogy a felvétel pontosan mikor és milyen körülmények között jutott el hozzá? Milyen magyarázatot adott a történtekre az óvoda vezetője? Pontosan miről és mért döntöttek? Illetve, hogy a jövőben ki fogja vezetni az intézményt?

A képviselő-testületi határozat...

Miután kollégáink nem kaptak választ kérdéseikre, keresték az illetékes jegyzőt is, szerették volna ugyanis megkapni a július 29-ei rendkívüli képviselő-testületi ülésen elhangzott határozat leiratát, csakhogy az még, mint kiderült, nem készült el. A hivatalnak 15 nap áll rendelkezésére, hogy elkészítse a jegyzőkönyvet és tudható, hogy az ügy kivizsgálására is éppen ennyi időt szántak az önkormányzatban. A település honlapján elérhető dokumentumok szerint, a most elbocsátott vezető mellett, a tavaly augusztus 23-ai rendkívüli ülésen döntöttek a képviselők, akit egyhangúlag szavaztak meg egy másik jelölttel szemben és megbízatása 2029. július 31-ig tartott volna - számolt be a történtekről társoldalunk, a vaol.hu.