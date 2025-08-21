1 órája
A Soproni Egyetem élen jár az AI felsőoktatásba való integrálásában
A Soproni Egyetem Magyarországon elsőként indította el a teljes intézményre kiterjedő, szakterületekre szabott AI-asszisztensek bevezetését, amelyek az oktatást, a kutatást, az adminisztrációt és az intézményi működést is hatékonyabbá teszik.
A fejlesztett virtuális segítők képesek percek alatt elvégezni olyan szakmai feladatokat, amelyek korábban heteket vettek igénybe az intézményben, ezzel magasabb szintre emelve az egyetem digitális innovációit.
Hatékony intézményi működés
A felsőoktatás jövője már nemcsak az ismeretek átadásáról szól, hanem a tanulás és a készségek hatékony, korszerű és személyre szabott támogatásáról is. Az egyetem által minden vezető, oktató, kutató, és egyéb munkatárs számára elérhetővé tett mesterséges intelligencia-asszisztensek áttörést jelentenek a mindennapokban: képesek megérteni az egyetemi szakmai igényeket és stratégai célokat, mindezeket segítve felgyorsítják a munkát, miközben új szemléletmód kialakítására ösztönöznek
– hangsúlyozta Prof. Dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora.
Hozzátette: a fejlesztés célja, hogy a mesterséges intelligencia ne csupán technológiai érdekesség legyen, hanem kézzelfogható, napi szintű segítség az egyetem minden polgára számára. Ehhez átfogó egyetemi útmutatás készült a mesterséges intelligencia használatáról mind hallgatók, oktatók, kutatók és munkatársak számára is. 2025 őszétől belső képzéseket és fórumokat szervez az egyetem a legjobb gyakorlatok megismerése érdekében.
Az egyik legismertebb technológiai platform segítségével a Soproni Egyetem már 2024-ben megkezdte saját, személyre és szakterületre szabott mesterséges intelligencia-asszisztenseinek fejlesztését.
Azóta oktatásmódszertani támogatásban, kutatás-fejlesztési projektekben, projektmenedzsmentben, kommunikáció és marketing feladatokban, valamint jogi asszisztenciában is elkészültek vagy tesztelés alatt állnak a rendszerek. A kísérleti időszakban több területen már igazolódott a hatékonyság: oktatásmódszertani, szabályozási, piac és adatelemzési, kommunikációs és marketing feladatokban érezhetően nagy segítséget jelent: ami korábban heteket vett igénybe az most mindössze néhány percbe vagy órába telik.
Az egyetem a képzéseibe is beépíti a mesterséges intelligencia felelős használatával kapcsolatos alapismereteket és készségeket, hogy minden hallgató felkészüljön az AI kínálta lehetőségekre és kihívásokra.
A Soproni Egyetem digitális transzformációs programjának részeként megvalósuló fejlesztések megerősítik az intézmény szerepét a régió és Magyarország meghatározó tudásközpontjaként, egyúttal innovatív digitális eszközök bevezetésével növelik oktatásának és működésének hatékonyságát, valamint hazai és nemzetközi versenyképességét.