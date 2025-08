Másodpercek alatt kell dönteni és közben megőrizni a nyugalmat - Interjú Dr. Szabó Viktóriával, a Petz-kórház gyermekintenzív osztályának orvosával

Dr. Szabó Viktóriával, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Gyermek Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály szakorvosával beszélgettek hivatásról, döntésekről, lelki terhekről, és arról, mi ad erőt akkor is, amikor minden másodperc számít, akár a kórház falain belül, akár egy mentőautó hátsó ülésén.

Dr. Szabó Viktória a kórház gyermek intenzív osztályának szakorvosa.

Munka az intenzív osztályon

A doktornő arról beszélt, hogyan született meg benne a gyermekintenzív ellátás iránti elhivatottság.

– Már egészen kicsi koromtól tudtam, hogy gyermekorvos szeretnék lenni. Már az egyetemet is ezzel a céllal kezdtem el. Az intenzív ellátás és a prehospitális, vagyis mentőszolgálati terület iránti érdeklődésem később, a gyermekgyógyászati szakképzésem alatt alakult ki. Az egyetemi gyakorlatomat a jelenlegi osztályomon végeztem, és gyakorlatilag itt is ragadtam – mondta a szakember, aki arról is beszélt, hogyan kapcsolódott a gyermekmentéshez?

– A mentőzés 2012-ben került az életembe. A Magyar Gyermekmentő Alapítványnak van egy gyermekmentő autója, amely már több mint 15 éve működik Győrben. Bár már korábban is biztattak rá a kollégák, végül 2015-ben kezdtem mentőorvosként dolgozni. A Gyermekmentő Alapítvány elnöke gyakran mondja: a gyermekmentő autó a gyermekintenzív osztály „kinyújtott karja”. Akkor működik igazán jól, ha a két terület egységként tud működni – szögezte le a dr. Szabó Viktória, majd arra a kérdésre, van-e „átlagos nap” egy ilyen osztályon, azt válaszolta:

– Nem igazán. A napjaink nagyon változatosak és gyakran kiszámíthatatlanok. Van, hogy tele van az osztály kis betegekkel, és egy perc nyugtunk sincs, de persze vannak nyugodtabb időszakok is. A nap jellemzően egy referálóval indul: megbeszéljük, kik kerülnek műtőbe, kik maradnak az osztályon, illetve kiket látunk el ambulánsan. Ez igazi csapatmunka. Ugyanúgy nélkülözhetetlenek hozzá az ápolók, a gyógytornászok, a takarítók, mint az orvosok. A gyerekek pedig sokszor meglepően jól bírják a terhelést: mivel nincsenek társbetegségeik, gyorsabban regenerálódnak, mint a felnőttek, és sokkal többet elbír a szervezetük.

S hogy miben más a munka egy mentőautóban, mint a kórházban?

– Teljesen más a háttér. A kórházban minden rendelkezésre áll, a mentőautóban azonban sokkal korlátozottabbak a lehetőségeink. Az az autó, amellyel én dolgozom, kétszemélyes: egy orvos és egy mentőtechnikus – aki egyben a sofőr is – látja el a beteget. Súlyos állapotú gyermek esetén sokszor ketten vagyunk mindenre, amíg meg nem érkezünk a kórházba. Ez hatalmas felelősség, és nagyon gyors, pontos döntéseket igényel – felelte a doktornő, aki arról is beszélt, hogy évente legalább egyszer van olyan eset, amely mélyebb nyomot hagy bennük, például, ha hosszabb időn át kezelnek egy kis beteget, vagy egy súlyos betegségből sikerül felépülnie és végül hazamehet. Ezek mindig különleges pillanatok.