Júliusban a lakásárak még nem követték látványosan a kereslet felfutását

Bár júliusban már jelentősen nőtt a kereslet az eladásra szánt lakóingatlanok iránt a szeptembertől induló Otthon Start Programnak köszönhetően, az árak egyelőre nem kerültek meredek emelkedőre. Az ingatlan.com lakásárindexe szerint júliusban országos szinten gyakorlatilag stagnáltak a lakásárak az előző hónaphoz képest: mindössze 0,1 százalékos növekedés történt, ami jelentős lassulást jelent a korábbi hónapokhoz viszonyítva. Budapesten ugyanakkor enyhe áremelkedés volt tapasztalható: a júniusi stagnálást követően 0,9 százalékkal emelkedtek az árak, ami egyelőre nem számít kiugró mértékű növekedésnek. Ilyen enyhe mértékű havi árnövekedésre utoljára 2024 novemberében volt példa. Győrben az eladó használt lakások és házak átlagos négyzetméterára 2024 júliusi 771 ezerről idén augusztusra 852 ezerre emelkedett.

Ingatlanárak Győrben

Ingatlanárak Győrben

„A júliusi stagnálás országos szinten részben meglepetés, hiszen a lakásdrágulás tempója már május óta mérséklődik. A júliusi stagnálást viszont enyhe áremelkedés válthatja fel a következő hónapokban mivel a kereslet is jelentősen élénkült az otthon start programnak köszönhetően.” – kommentálta az adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Hozzátette: “Az, hogy júliusban nem szabadultak el az árak jó hír lehet azoknak, akik a közeljövőben terveznek lakást vásárolni, különösen annak fényében, hogy milyen mértékben nőtt az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések száma. Ugyanakkor messzemenő következtetéseket viszont még korai levonni a mostani számokból. Az ingatlan.com lakásárindexe ugyanis kizárólag a kínálatból kikerült hirdetések, vagyis az eladott lakóingatlanok adatain alapul. Ezek pedig még nem tartalmazzák azoknak az ingatlanoknak az árváltozását, amelyek ugyan drágultak, de még mindig eladósorban vannak, vagyis még nem találtak gazdára.”

Vármegyeszékhelyek: Győr drága

A vármegyeszékhelyek közül Debrecenben kínálják a legtöbb használt lakóingatlant eladásra, a több mint 3 ezer lakás esetében az átlagos négyzetméterár 957 ezer forint. Pécsen is 3 ezernél több lakóingatlan vár vevőre, Szegeden pedig a számuk meghaladja a 2 ezret. A pécsi fajlagos középérték 804 ezer forint négyzetméterenként, a szegedi pedig 891 ezer forint.

Az eladásra szánt ingatlanok számát nézve szintén jelentős kínálattal rendelkezik Győr, valamint Kecskemét, ezekben a nagyvárosokban 725-852 ezer forintos átlagos négyzetméterár jellemzi a piacot.



