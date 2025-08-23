Ezzel az ingatlannal jól járhat, szuper vállalkozásra alkalmas

Az eladásra kínált ingatlan Abda egyik csendes részén 3600 négyzetméteres telken áll. A közepén egy tó található, fedett pihenő résszel.

Kívülről lehet, hogy nem különleges, de belül meglepetésekkel találkozhat.

Egy ingatlan két épülettel

Két épületet is lehet hasznosítani. Az egyik 2 szintes épület, szintenként 274 négyzetméter. Az alsó szinten hat iroda, tárgyaló, konyha étkező, váró, mellékhelyiségek találhatók.

Az emeleten 8 apartman, 2 nagyobb, 6 kisebb, minden szoba fürdővel WC-vel ellátva. A folyósó végén konyha, étkező és mosókonyha található.

Az emeleti rész külső feljáróról is megközelíthető.

Klassz kis tó található az ingatlanon.

Az eladó ingatlanon egy 500 négyzetméteres épület is található, amelynek az egyik fele szórakozóegység teljes berendezéssel, a másik része klub- és bulihelyiség.

Jól néz ki, nem?

Az ingatlant 420 millió forintért kínálja eladásra az ingatlanbazar.com.