Ezzel az ingatlannal jól járhat, szuper vállalkozásra alkalmas
Vállalkozásra alkalmas ingatlant ajánlanak eladásra Abdán. Magánklinikának, nyugdíjas háznak is alkalmas az ingatlan.
Az eladásra kínált ingatlan Abda egyik csendes részén 3600 négyzetméteres telken áll. A közepén egy tó található, fedett pihenő résszel.
Egy ingatlan két épülettel
Két épületet is lehet hasznosítani. Az egyik 2 szintes épület, szintenként 274 négyzetméter. Az alsó szinten hat iroda, tárgyaló, konyha étkező, váró, mellékhelyiségek találhatók.
Az emeleten 8 apartman, 2 nagyobb, 6 kisebb, minden szoba fürdővel WC-vel ellátva. A folyósó végén konyha, étkező és mosókonyha található.
Az emeleti rész külső feljáróról is megközelíthető.
Az eladó ingatlanon egy 500 négyzetméteres épület is található, amelynek az egyik fele szórakozóegység teljes berendezéssel, a másik része klub- és bulihelyiség.
Az ingatlant 420 millió forintért kínálja eladásra az ingatlanbazar.com.