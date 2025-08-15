Az indonéz nagykövet tárgyalt Győrben

A gyor.hu szerint Győrbe látogatott Penny Dewi Herasati, az Indonéz Köztársaság nagykövete. A város részéről Pintér Bence polgármester, dr. Tóth Péter kabinetvezető és dr. Nagy Richárd László nemzetközi tanácsnok fogadták a vendégeket.

Az Indonéz Köztársaság nagykövete Győrben

Fotó: gyor.hu

A megbeszélés fő célja az együttműködési lehetőségek feltérképezése volt. Nagykövet asszony javaslata az volt, hogy mivel Győrnek még nincs indonéz testvérvárosa, szívesen segít a kapcsolatfelvételben egy olyan partnerrel, amellyel például a vízgazdálkodás területén lehetőség lenne tapasztalatcserére.

A megbeszélés során szó esett az egyetemi együttműködés lehetőségéről, a gazdasági kapcsolatokról, kulturális együttműködésről.

A nagyköveti delegáció újabb együttműködési lehetőségeket keresve a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában folytatott tárgyalásokat.