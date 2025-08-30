augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

22°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baross Gábor emlékét őrzik

26 perce

Nemzetközi kapcsolatok: a vasminiszter hozza össze országainkat - galéria

Címkék#Baross Gábor#vasminiszter#díszpolgár

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően augusztus utolsó előtti hétvégéjén került sor a szlovákiai Illaván a város nagyszabású programjára. A búcsúnak is számító eseményre Szlovákia minden részéről érkeztek látogatók, de a közeli Csehországból és Lengyelországból is. Sok fotót hoztunk az illavai rendezvényről.

Pardavi Mariann

Ing Viktor Wiedemann Ilava város polgármestere fogadta a győri delegációt, aki kiemelte a partneri kapcsolatok fontosságát, amely már több mint három évtizede fennáll. Ennek alapjául szolgál, hogy Baross Gábor Győr város díszpolgára és négyszeres országgyűlési képvelője, a „vasminiszter” az Illava közeli Pruzsinán született és ott is temették el.

illava, schmidt péter, baross gábor
A győri küldöttség és az illavai döntéshozók. 
Fotó: Nagy István

A megnyitó ünnepségét a város nagyszínpadán tartották, ahol Trencsén vármegyei főispán után Illava város polgármestere köszöntötte a több ezer résztvevőt.

Győrt képviselve Pollreisz Balázs polgármesteri biztos beszédében kiemelte: városunk nagyon fontos partnernek tekinti Illavát és ígéretet tett a további kapcsolatok erősítésére.

Kattintson a képre és lapozza végig Nagy István fényképészmester illavai fotóit!

Nemzetközi kapcsolatok: győri delegáció Illaván

Illava fogadta Győrt

A győri Baross Társaság nevében annak elnöke, dr. Schmidt Péter, Illava város díszpolgára a hagyományok megőrzését hangsúlyozta és megköszönte a Baross Gábor történelmi örökség átvállalását.
Az Illavai Városi Múzeumban tett látogatás során a település történelmi hagyományaival ismerkedett a győri delegáció.

Tisztelegtek a város Baross utcájában található Baross domborművénél majd megkoszorúzták a vasminiszter szarkofágját a róla elnevezett mauzóleumban.

Újdonságként szolgált, hogy lehetőség nyílt győri és illavai pedagógusok megbeszélésére, melynek eredményeképpen közvetlen kapcsolat jöhet létre a települések iskolái között, illetve szó esett kulturális zenei együttműködési kapcsolatos létesítéséről is.

Baross Gáborról

Bellusi Baross Gábor, teljes nevén Baross Gábor János Jusztin (Pruzsina, 1848. június 6. – Budapest, 1892. május 9.) A vasútügy fejlesztése terén elért eredményei miatt „vasminiszternek” nevezték, kora Széchenyi István közlekedéspolitikai eszméinek megvalósítóját tisztelte benne.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu