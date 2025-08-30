Nemzetközi kapcsolatok: a vasminiszter hozza össze országainkat - galéria

Ing Viktor Wiedemann Ilava város polgármestere fogadta a győri delegációt, aki kiemelte a partneri kapcsolatok fontosságát, amely már több mint három évtizede fennáll. Ennek alapjául szolgál, hogy Baross Gábor Győr város díszpolgára és négyszeres országgyűlési képvelője, a „vasminiszter” az Illava közeli Pruzsinán született és ott is temették el.

A győri küldöttség és az illavai döntéshozók.

Fotó: Nagy István

A megnyitó ünnepségét a város nagyszínpadán tartották, ahol Trencsén vármegyei főispán után Illava város polgármestere köszöntötte a több ezer résztvevőt.

Győrt képviselve Pollreisz Balázs polgármesteri biztos beszédében kiemelte: városunk nagyon fontos partnernek tekinti Illavát és ígéretet tett a további kapcsolatok erősítésére.

Kattintson a képre és lapozza végig Nagy István fényképészmester illavai fotóit!