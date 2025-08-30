26 perce
Nemzetközi kapcsolatok: a vasminiszter hozza össze országainkat - galéria
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően augusztus utolsó előtti hétvégéjén került sor a szlovákiai Illaván a város nagyszabású programjára. A búcsúnak is számító eseményre Szlovákia minden részéről érkeztek látogatók, de a közeli Csehországból és Lengyelországból is. Sok fotót hoztunk az illavai rendezvényről.
Ing Viktor Wiedemann Ilava város polgármestere fogadta a győri delegációt, aki kiemelte a partneri kapcsolatok fontosságát, amely már több mint három évtizede fennáll. Ennek alapjául szolgál, hogy Baross Gábor Győr város díszpolgára és négyszeres országgyűlési képvelője, a „vasminiszter” az Illava közeli Pruzsinán született és ott is temették el.
A megnyitó ünnepségét a város nagyszínpadán tartották, ahol Trencsén vármegyei főispán után Illava város polgármestere köszöntötte a több ezer résztvevőt.
Győrt képviselve Pollreisz Balázs polgármesteri biztos beszédében kiemelte: városunk nagyon fontos partnernek tekinti Illavát és ígéretet tett a további kapcsolatok erősítésére.
A győri Baross Társaság nevében annak elnöke, dr. Schmidt Péter, Illava város díszpolgára a hagyományok megőrzését hangsúlyozta és megköszönte a Baross Gábor történelmi örökség átvállalását.
Az Illavai Városi Múzeumban tett látogatás során a település történelmi hagyományaival ismerkedett a győri delegáció.
Tisztelegtek a város Baross utcájában található Baross domborművénél majd megkoszorúzták a vasminiszter szarkofágját a róla elnevezett mauzóleumban.
Újdonságként szolgált, hogy lehetőség nyílt győri és illavai pedagógusok megbeszélésére, melynek eredményeképpen közvetlen kapcsolat jöhet létre a települések iskolái között, illetve szó esett kulturális zenei együttműködési kapcsolatos létesítéséről is.
Baross Gáborról
Bellusi Baross Gábor, teljes nevén Baross Gábor János Jusztin (Pruzsina, 1848. június 6. – Budapest, 1892. május 9.) A vasútügy fejlesztése terén elért eredményei miatt „vasminiszternek” nevezték, kora Széchenyi István közlekedéspolitikai eszméinek megvalósítóját tisztelte benne.