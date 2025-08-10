augusztus 10., vasárnap

Új képviselő-testület

39 perce

A vásárosfaluiak új polgármestert és képviselő-testületet választottak vasárnap

Címkék#időközi választás#eredményes évzárás#polgármester#Vásárosfalu#képviselő-testület

Időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap Vásárosfaluban. Erre azért volt szükség, mert a tavaly októberben hivatalba lépő képviselő-testület tagjai képtelenek voltak együttműködni. Az új polgármester Molnár Balázs lett.

Kisalföld.hu

Molnár Balázsra bízták falujuk közügyeit a vásárosfaluiak a vasárnapi időközi önkormányzati választáson. A 145 választópolgár közül kilencvenhárman járultak az urnához és éltek szavazati jogukkal. Megválasztották az új képviselő-testületet is.

Időközi önkormányzati választást tartottak Vásárosfaluban. Molnár Balázs lett a község polgármestere. Fotó: Cs. K. A. 

Pallag Eszter, Szalay Benjámin, Molnár Mátyás és Bedi Lászlóné lett tagja az új képviselő-testületnek.

A faluban azért írták ki az időközi önkormányzati választást, mer az előző, októberben hivatalba lépő képviselő-testület tagjai nem tudtak együttműködni.

 

