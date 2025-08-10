A vásárosfaluiak új polgármestert és képviselő-testületet választottak vasárnap

Molnár Balázsra bízták falujuk közügyeit a vásárosfaluiak a vasárnapi időközi önkormányzati választáson. A 145 választópolgár közül kilencvenhárman járultak az urnához és éltek szavazati jogukkal. Megválasztották az új képviselő-testületet is.

Időközi önkormányzati választást tartottak Vásárosfaluban. Molnár Balázs lett a község polgármestere. Fotó: Cs. K. A.

Pallag Eszter, Szalay Benjámin, Molnár Mátyás és Bedi Lászlóné lett tagja az új képviselő-testületnek.

A faluban azért írták ki az időközi önkormányzati választást, mer az előző, októberben hivatalba lépő képviselő-testület tagjai nem tudtak együttműködni.