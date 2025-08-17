Mi már tudjuk, mi lesz a kuka sorsa augusztus 20-án

A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) tájékoztatása szerint a cég működési területén a hulladékszállítás augusztus 20-án és minden további napon változás nélkül történik. A szolgáltatással érintett címeken a megszokottak szerint reggel hat órára kérik kitenni ürítésre váró hulladékgyűjtő edényeket.

Forrás: GYHG

A cég üzemeltetésében lévő hulladékudvarok augusztus 20-án egységesen zárva lesznek, további napokon a rendes nyitva tartás van érvényben.

A GYHG Győr Nagysándor József utcai (ETO PARK) ügyfélszolgálati irodája augusztus 20-án zárva lesz, a telefonos ügyfélszolgálat az ünnepnapon nem működik.