Értékeket vonultattak fel

1 órája

Gasztroprogram és csipketalálkozó Hövejen, melyre a végvári vitézek is felvonultak - fotók, videó

Címkék#III Nyárzáró Vidéki Gasztroprogram és Csipketalálkozó#hagyomány#csipke#Hövej#érték#Nagy István

Nyárzáró csipketalálkozót és gasztoprogramot rendeztek szombaton Hövejen. Szerte az országból és határon túlról is érkeztek közösségek Hövejre, hogy értékeiket, hagyományaikat bemutassák.

Cs. Kovács Attila

Negyvennél is több civil közösség -főzőcsapatok, csipkevarrók, kézimunkázók, alkotók, végvári katonai hagyományőrzők- gyűltek össze szombaton Hövejen az ötödik Nyárzáró Vidéki Gasztroprogram és  Csipketalálkozó rendezvényen. "Olyan értékeket őriznek és mutatnak be ezek a csoportok, melyekre büszkék lehetnek. Olyan kincseik vannak, melyekre méltán lehetünk büszkék, csak néha hajlamosak vagyunk a arra, a miénk, kevésbé értékesként tekinteni"-köszöntötte a megjelent csoportokat Nagy István agrárminiszter Hövejen.

A höveji csipketalálkozóra több mint negyven csoport érkezett szombaton.
Nagy István agrárminiszter a höveji rendezvényen a balatonendrédi sátorban ismerkedett a helyi hagyományokkal. Fotó: Cs. K. A.

Csipketalálkozó Hövejen

A politikus találkozott a kézimunkázó asszonyokkal és a balatonendrédiek sátrában megnyugodva hallotta, hogy a helyi iskolában 1996 óta a pedagógiai program része a vert csipke készítése és a technikát valamennyi endrédi kislány elsajátítja. 

Gasztroprogram és csipketalálkozó Hövejen, melyre a végvári vitézek is felvonultak

Fotók: Cs. Kovács Attila

– Az az érték, amivel önök bírnak, hihetetlenül gazdag és nagyon fontos, hiszen alapjaiban határozza meg, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, hol tartunk és merre megyünk. Örvendetes, hogy Hövejen, a hazai csipkekészítés egyik fellegvárában a csipkevarrás hagyományát élteti és továbbadja a tudást a falu közössége-fogalmazott Nagy István. – A lényeg persze nem a fonalban vagy a tűben van, hanem az emberi kézben, ami varrja a csipkét. Hövej példa rá, hogyan tud egy falu világra szóló értéket adni az egész nemzetnek. A höveji csipke igazi szépsége nem pusztán az anyagban rejlik, hanem az alkotás és a jól elvégzett munka örömében is. Egyedi, különleges, a magyarság csúcsteljesítménye, amit 2019 óta a hungaricum minősítés is jelez. Megállni azonban nem szabad, folytatni kell a helyi értékek felkutatását, melyek hozzátartoznak magyarságunkhoz, identitásunkhoz, hagyományainkhoz. A mai rendezvényre Kalocsától Palócföldig, Göcsejtől a Vajdaságig, szerte a Kárpát-medencéből érkeztek alkotó közösségek, hogy tanuljanak és tanítsanak. Ez a találkozás mutatja meg igazén, hogy a hagyomány egy olyan finom szövet, amely összeköti a múltat a jövővel, élteti a közösséget, amelyben minden apró öltésnek helye és értelme van. A magyar hagyomány nem a múlt, hanem éppen ellenkezőleg. Élő valóság, amely közösséget formál, identitást ad, amelyből erőt meríthetünk a jövőépítéséhez.

A höveji rendezvényen átadták az Év önkéntese díjat is, melyet az a helybeli polgár kap meg, aki munkájával hozzájárul a település boldogulásához. Idén Horváth Tibor részesült az elismerésben. Vargáné Molnár Zsuzsanna polgármester kiemelte, hogy ő az, aki az önkéntes könyvtári feladatok ellátása mellett a fizikai munkától sem riad vissza. Nagyon fontos, hogy Hövej népszerűsítésében is élen jár, hiszen tévéfelvételeken, riportokban s szívesen mutatja be a községet.

A nyárzáró program színes műsora a hajdútábor és végvári hagyományőr találkozó, melyen katonai hagyományőrzők mutatják be szerte az országból történelmi hagyományainkat és még csatajeleneteket is megidéznek. A gasztroprogramban pedig a részt vevő főzőcsapatok lakóhelyük jellegzetes ételeit vitték el a höveji rendezvényre.

 

