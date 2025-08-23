2 órája
Gasztroprogram és csipketalálkozó Hövejen, melyre a végvári vitézek is felvonultak - fotók, videó
Nyárzáró csipketalálkozót és gasztoprogramot rendeztek szombaton Hövejen. Szerte az országból és határon túlról is érkeztek közösségek Hövejre, hogy értékeiket, hagyományaikat bemutassák.
Negyvennél is több civil közösség -főzőcsapatok, csipkevarrók, kézimunkázók, alkotók, végvári katonai hagyományőrzők- gyűltek össze szombaton Hövejen az ötödik Nyárzáró Vidéki Gasztroprogram és Csipketalálkozó rendezvényen. "Olyan értékeket őriznek és mutatnak be ezek a csoportok, melyekre büszkék lehetnek. Olyan kincseik vannak, melyekre méltán lehetünk büszkék, csak néha hajlamosak vagyunk a arra, a miénk, kevésbé értékesként tekinteni"-köszöntötte a megjelent csoportokat Nagy István agrárminiszter Hövejen.
Csipketalálkozó Hövejen
A politikus találkozott a kézimunkázó asszonyokkal és a balatonendrédiek sátrában megnyugodva hallotta, hogy a helyi iskolában 1996 óta a pedagógiai program része a vert csipke készítése és a technikát valamennyi endrédi kislány elsajátítja.
Gasztroprogram és csipketalálkozó Hövejen, melyre a végvári vitézek is felvonultakFotók: Cs. Kovács Attila
– Az az érték, amivel önök bírnak, hihetetlenül gazdag és nagyon fontos, hiszen alapjaiban határozza meg, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, hol tartunk és merre megyünk. Örvendetes, hogy Hövejen, a hazai csipkekészítés egyik fellegvárában a csipkevarrás hagyományát élteti és továbbadja a tudást a falu közössége-fogalmazott Nagy István. – A lényeg persze nem a fonalban vagy a tűben van, hanem az emberi kézben, ami varrja a csipkét. Hövej példa rá, hogyan tud egy falu világra szóló értéket adni az egész nemzetnek. A höveji csipke igazi szépsége nem pusztán az anyagban rejlik, hanem az alkotás és a jól elvégzett munka örömében is. Egyedi, különleges, a magyarság csúcsteljesítménye, amit 2019 óta a hungaricum minősítés is jelez. Megállni azonban nem szabad, folytatni kell a helyi értékek felkutatását, melyek hozzátartoznak magyarságunkhoz, identitásunkhoz, hagyományainkhoz. A mai rendezvényre Kalocsától Palócföldig, Göcsejtől a Vajdaságig, szerte a Kárpát-medencéből érkeztek alkotó közösségek, hogy tanuljanak és tanítsanak. Ez a találkozás mutatja meg igazén, hogy a hagyomány egy olyan finom szövet, amely összeköti a múltat a jövővel, élteti a közösséget, amelyben minden apró öltésnek helye és értelme van. A magyar hagyomány nem a múlt, hanem éppen ellenkezőleg. Élő valóság, amely közösséget formál, identitást ad, amelyből erőt meríthetünk a jövőépítéséhez.
A höveji rendezvényen átadták az Év önkéntese díjat is, melyet az a helybeli polgár kap meg, aki munkájával hozzájárul a település boldogulásához. Idén Horváth Tibor részesült az elismerésben. Vargáné Molnár Zsuzsanna polgármester kiemelte, hogy ő az, aki az önkéntes könyvtári feladatok ellátása mellett a fizikai munkától sem riad vissza. Nagyon fontos, hogy Hövej népszerűsítésében is élen jár, hiszen tévéfelvételeken, riportokban s szívesen mutatja be a községet.
A nyárzáró program színes műsora a hajdútábor és végvári hagyományőr találkozó, melyen katonai hagyományőrzők mutatják be szerte az országból történelmi hagyományainkat és még csatajeleneteket is megidéznek. A gasztroprogramban pedig a részt vevő főzőcsapatok lakóhelyük jellegzetes ételeit vitték el a höveji rendezvényre.
