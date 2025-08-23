Gasztroprogram és csipketalálkozó Hövejen, melyre a végvári vitézek is felvonultak - fotók, videó

Negyvennél is több civil közösség -főzőcsapatok, csipkevarrók, kézimunkázók, alkotók, végvári katonai hagyományőrzők- gyűltek össze szombaton Hövejen az ötödik Nyárzáró Vidéki Gasztroprogram és Csipketalálkozó rendezvényen. "Olyan értékeket őriznek és mutatnak be ezek a csoportok, melyekre büszkék lehetnek. Olyan kincseik vannak, melyekre méltán lehetünk büszkék, csak néha hajlamosak vagyunk a arra, a miénk, kevésbé értékesként tekinteni"-köszöntötte a megjelent csoportokat Nagy István agrárminiszter Hövejen.

Nagy István agrárminiszter a höveji rendezvényen a balatonendrédi sátorban ismerkedett a helyi hagyományokkal. Fotó: Cs. K. A.

Csipketalálkozó Hövejen

A politikus találkozott a kézimunkázó asszonyokkal és a balatonendrédiek sátrában megnyugodva hallotta, hogy a helyi iskolában 1996 óta a pedagógiai program része a vert csipke készítése és a technikát valamennyi endrédi kislány elsajátítja.