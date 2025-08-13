Perzselő forróság: harmadfokú hőségriasztást rendeltek el, mutatjuk meddig tart a kegyetlen meleg

A következő napokban a napi középhőmérséklet több helyen meghaladhatja a 27 Celsius-fokot, a legmelegebb órákban akár 35 Celsius-fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Az Országos Tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján csütörtök éjféltől augusztus 17 -én (vasárnap) éjfélig rendelt el harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére. Ilyenkor, a rendkívüli melegben a szervezet gyorsan kimerül, a folyadék- és ásványianyag-vesztés pedig hamar rosszulléthez vezethet. Az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A hétvégére és a nyári szabadtéri programokra – fesztiválokra, sporteseményekre, strandolásra – indulóknak érdemes tudatosan felkészülni a kánikulára. A legforróbb órákban kerüljék a tűző napot, keressenek árnyékot, vagy hűtött helyiséget –írja a Katasztrófavédelem.

Hőségriasztás - A harmadfokú riasztás a legmagasabb figyelmeztetési szint: ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent, még jó általános állapot mellett is.

Fotó: Illusztráció (Shutterstock) / Forrás: MW achívum

Hőségriasztás és tűzgyújtási tilalom

Kiemelten fontos, hogy gyermekeket, időseket, betegeket vagy háziállatokat soha ne hagyjanak zárt járműben, még rövid időre sem. A járművek belső hőmérséklete percek alatt életveszélyes szintre emelkedhet. Ha bárki autóban hagyott embert vagy állatot lát, hívja a 112-es segélyhívószámot.

Utazás, vagy kirándulás során, illetve fesztiválon célszerű jól zárható hűtőtáskában tárolni az élelmiszereket.

Vasárnap óta az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani. Saját kertben szabad bográcsozni, grillezni, de a tüzet ne hagyják felügyelet nélkül. Idén már 8106 tűz keletkezett a szabadban, 55 ember megsérült, a leégett terület nagysága 93 millió négyzetméter.