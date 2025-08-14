augusztus 14., csütörtök

MÁV

6 órája

Harmadfokú hőségriadót rendeltek el, osztják a vizet Győrben is

Címkék#buszállomás#máv#hőségriadó#vasútállomás#Hőségriasztás#hőség#győr#víz

Itt a kánikula, amit a bőrünkön is érzünk. Elrendelték a harmadfokú hőségriadót , amely vasárnap délutánig tart. A MÁV-csoport utasai számára díjmentesen vizet biztosítanak a forgalmasabb állomásokon, köztük Győrben is.

Kisalföld.hu

Harmadfokú hőségriadó lépett érvénybe csütörtökön. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál, és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál - adta hírül a MÁV- csoport. A VOLÁN járatokkal utazóknak Budapesten a népligeti és kelenföldi autóbusz-állomáson, valamint a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain, a HÉV járataival utazóknak két főbb budapesti végállomáson biztosítanak palackos frissítőt. 

hőségriadó
Ingyen osztják a pályaudvarokon a vizet a hőségriadó alatt. Fotó: MÁV

Hőségriadó - Győrben is több helyen osztanak vizet

Két állomáson új, folyamatosan üzemelő ivókutakkal várják a kánikulában utazókat. Kérnek mindenkit, hogy elegendő mennyiségű ivóvízzel vagy szomjoltó folyadékkal induljon útnak a nagy melegben.

Budapesten a Déli, a Keleti és a Nyugati pályaudvaron a peronoknál, vidéken a térségben a győri állomáson az ügyfélszolgálaton kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók.

A VOLÁN járatok utasainak –​ a készlet erejéig – Budapesten két helyen, ezenkívül a megyeszékhelyeken, a Kisalföldön Győrben.

Az ásványvizet a MÁV-csoport utasainak naponta 10 és 17 óra között, a készlet erejéig osztják és mindaddig, amíg a hőségriasztás ezt szükségessé teszi. Kérik, hogy a víz átvételekor lehetőleg mutassák be érvényes menetjegyüket, bérletüket a várakozók.

