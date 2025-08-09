augusztus 9., szombat

Tilalom vasárnaptól

39 perce

Olyan hőség lesz, hogy tüzet se gyújthatunk!

Vasárnaptól országos tűzgyújtási tilalom lép életbe a hőség és a csapadékhiány miatt. Az erdőtüzek többségét emberi figyelmetlenség, eldobott csikk okozza.

Kisalföld.hu

A következő napokban hőség, magas középhőmérséklet és csapadékmentes időjárás várható, a kiszáradt erdőtalajok pedig a kisebb csapadékokat is azonnal elnyelik. A fenyvesek, erdőfelújítások, erdőtelepítések különösen veszélyeztetettek. Az extrém száraz biomassza miatt gyorsan terjedhetnek a tüzek már kisebb szél vagy lejtőhatás esetén is. Megnőhet a keletkező tüzek intenzitása, a felszíni tüzek 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé fejlődhetnek. Nő a tüzek ugrótűz potenciálja, ami tovább gyorsíthatja a tűzterjedést. 

hőség
Hőség: Megnőhet a keletkező tüzek intenzitása, a felszíni tüzek 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé fejlődhetnek.

A tűzgyújtási tilalmat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével  augusztus 10-től rendeli el.

Hőség miatt veszélyhelyzet

A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A hatóság kéri, hogy fokozottan ügyeljünk a tűzgyújtási tilalom betartására, amivel hatalmas környezeti és vagyoni kárt előzhetnek meg! Egy másodperc odafigyelés 100 órás tűzoltást és 100 éves erdészeti helyreállítást előzhet meg! - írják. 
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdotuz.hu  vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen lehet tájékozódni.
 

 

