Csapadék csak a jövő hétvégén

1 órája

Légköri aszály és hőstressz vár a növényekre az érkező kánikulában

A jövő hétvégéig hőség, napos, száraz idő várható 30 Celsius-fok fölötti csúcshőmérsékletekkel. Gyakori lesz a légköri aszály. Ez és a hőség nemcsak a szántóföldi növények fejlődését nehezíti, hanem az érésben lévő zöldségeknél, gyümölcsöknél is megnöveli a napégés veszélyét - írta agrometeorológiai elemzésében a HungaroMet.

Kisalföld.hu

A hőség érkezte előtt nem jó jel, hogy az elmúlt tíz napban az ország túlnyomó részén a sokéves átlagnál jóval kevesebb eső esett, az esők, záporok az ország területének bő egyharmadán alapos, míg a Duna-Tisza közén igen gyér öntözést nyújtottak. Sokfelé hullott 10-25 milliméter közötti, foltokban 30-60 milliméter közötti mennyiség, de a középső és keleti országrészbe többfelé csak 1-4 milliméter jutott. 

A hőség és a magas UV-sugárzás az érésben lévő zöldségeknél, gyümölcsöknél napégést okozhat. Fotó: Pixabay

A felszín közeli talajréteg nedvességtartalma a legtöbb helyen még kielégítő, de a középső talajréteg már nagyobb területen kritikusan száraz, a fél méternél mélyebb rétegben pedig országszerte igen kevés a nedvesség. A nyári növényeket rendkívül megviselte a júniusi, július eleji csapadékhiány, az állományok sokfelé fejletlenebbek az ilyenkor szokásosnál a következő két hét csapadékmentes időszaka országszerte tovább rontja a terméskilátásokat.

Hőség 33-38 fok körüli maximumokkal

Az előrejelzés szerint a következő 8-10 napban napos, száraz, meleg időre van kilátás, vasárnap már 33-38 fok körül alakulnak a maximumok, de éjszakánként jellemzően 20, helyenként 15 fok alá hűl le a levegő. Lehűlés és némi csapadék csak a jövő hétvégén érkezhet.

Magas UV-sugárzás

Napközben 30 százalék alá csökken a páratartalom, ami éjszakánként sem lesz 60 százaléknál magasabb. A fokozott párolgás mellett a talajok gyorsan veszítenek majd nedvességtartalmukból, a mezőgazdasági aszály területi kiterjedése és mértéke egyaránt növekedni fog, emellett magas UV-sugárzás is várható, ami az érésben lévő zöldségeknél, gyümölcsöknél napégést okozhat - írták.

 

