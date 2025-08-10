augusztus 10., vasárnap

Megterhelő a kánikula

1 órája

Fejfájást, szédülést, keringési panaszokat, rosszullétet okozhat

Címkék#probléma#kánikula#folyadék bevitel#hőség uv#szervezet

Megterheli szervezetünket a hőség és a magas UV-B sugárzás. Ha nem figyelünk testünk jeleire, a hőség akár rosszulléthez is vezethet.

Kisalföld.hu

Bár fronthatás nem terheli a szervezetünket, de a hőség és a nagyon erős UV-B sugárzás megterheli közérzetünket. Oda kell figyelni a sugárzás elleni védekezésre lehetőleg világos, természetes anyagú ruházat, széles karimájú kalap, napszemüveg viselésével, magas faktorszámú naptej használatával. Az elveszített folyadékot és az izzadással távozó sókat is pótolni kell, lehetőség szerint izotóniás itallal. Érdemes a szervezetünk hőterhelését átmenetileg megszüntetni akár vízparton, de 1-2 óra eltöltése klimatizált helyen is sokat segíthet - fogalmazta meg orvosmeteorológiai tanácsait a meteorológiai szolgálat. 

hőség
Hőség idején fokozottan figyeljünk a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Fotó: Molcsányi Máté

 

Hőség idején jobban kell figyelni magunkra

Mivel gyorsan melegszik a levegő, nagy lesz a hőingás, a kánikula a szív- és érrendszeri problémákkal küzdők számára kifejezetten megterhelő: vérnyomásproblémák és keringési panaszok is jelentkezhetnek. A fokozottan érzékenyeknél fejfájás, migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság, tompaság, szédülés és rosszullét is előfordulhat. Erősíthetjük immunrendszerünket szezonális zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával és fokozottan figyeljünk a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is - javasolják a szakemberek.

 

