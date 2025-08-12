Hobo 80 évesen is szárnyal – varázslatos est a Fertőrákosi Barlangszínházban - videó

Zenekarával együtt útra kelt, hogy határon innen és túl ünneplésre hívja rajongóit. Azokat, akik évtizedek óta követik pályáját, és azokat is, akik csak most fedezik fel maguknak a Hobo-jelenséget.

Hobo 80 koncertturné Fotó: Varga Henrietta

A turné egyik legkülönlegesebb állomása a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház volt. A természet formálta sziklák, a hűvös barlang levegője és a különleges akusztika eleve sajátos hangulatot teremtett, amely tökéletes hátteret adott a közel két és fél órás koncertnek. A műsorban a régi, legendássá vált dalok éppúgy felcsendültek, mint a friss szerzemények, amelyek bizonyítják, hogy az alkotóerő nem ismer életkort.

Hobo 80 Fotó:Varga Henrietta

A közönség soraiban egymás mellett ültek régi rajongók és fiatal érdeklődők, mindannyian ugyanarra az élményre vágyva: a hiteles, őszinte zenére, amit csak Hobo tud nyújtani. Az előadó magával ragadó jelenléte, a szavak súlya és a dallamok sodrása pillanatok alatt közösséggé formálta a hallgatóságot.

Az est végén nem véletlenül volt a standing ovation, a művész és zenekara vastapsot kapott, míg a közönség egy páratlan élménnyel gazdagodva térhetett haza.