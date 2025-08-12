59 perce
Hobo 80 évesen is szárnyal – varázslatos est a Fertőrákosi Barlangszínházban - videó
A magyar blues-rock egyik legkarakteresebb, legmarkánsabb alakja, Földes László Hobo, idén év elején ünnepelte 80. születésnapját. A jubileumot azonban nem csendes visszatekintéssel, hanem új lendülettel és országos turnéval koronázta meg.
Zenekarával együtt útra kelt, hogy határon innen és túl ünneplésre hívja rajongóit. Azokat, akik évtizedek óta követik pályáját, és azokat is, akik csak most fedezik fel maguknak a Hobo-jelenséget.
A turné egyik legkülönlegesebb állomása a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház volt. A természet formálta sziklák, a hűvös barlang levegője és a különleges akusztika eleve sajátos hangulatot teremtett, amely tökéletes hátteret adott a közel két és fél órás koncertnek. A műsorban a régi, legendássá vált dalok éppúgy felcsendültek, mint a friss szerzemények, amelyek bizonyítják, hogy az alkotóerő nem ismer életkort.
A közönség soraiban egymás mellett ültek régi rajongók és fiatal érdeklődők, mindannyian ugyanarra az élményre vágyva: a hiteles, őszinte zenére, amit csak Hobo tud nyújtani. Az előadó magával ragadó jelenléte, a szavak súlya és a dallamok sodrása pillanatok alatt közösséggé formálta a hallgatóságot.
Az est végén nem véletlenül volt a standing ovation, a művész és zenekara vastapsot kapott, míg a közönség egy páratlan élménnyel gazdagodva térhetett haza.
kisalfold.hu videó
