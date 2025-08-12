augusztus 12., kedd

Klára névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Koncertturné

7 órája

Hobo 80 évesen is szárnyal – varázslatos est a Fertőrákosi Barlangszínházban

Címkék#barlangszínház#koncertturné#Hobo

A magyar blues-rock egyik legkarakteresebb, legmarkánsabb alakja, Földes László Hobo, idén év elején ünnepelte 80. születésnapját. A jubileumot azonban nem csendes visszatekintéssel, hanem új lendülettel és országos turnéval koronázta meg.

Varga Henrietta

Zenekarával együtt útra kelt, hogy határon innen és túl ünneplésre hívja rajongóit. Azokat, akik évtizedek óta követik pályáját, és azokat is, akik csak most fedezik fel maguknak a Hobo-jelenséget. 

Hobo 80 koncertturné Fotó: Varga Henrietta

A turné egyik legkülönlegesebb állomása a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház volt. A természet formálta sziklák, a hűvös barlang levegője és a különleges akusztika eleve sajátos hangulatot teremtett, amely tökéletes hátteret adott a közel két és fél órás koncertnek. A műsorban a régi, legendássá vált dalok éppúgy felcsendültek, mint a friss szerzemények, amelyek bizonyítják, hogy az alkotóerő nem ismer életkort.

Hobo 80 Fotó:Varga Henrietta

A közönség soraiban egymás mellett ültek régi rajongók és fiatal érdeklődők, mindannyian ugyanarra az élményre vágyva: a hiteles, őszinte zenére, amit csak Hobo tud nyújtani. Az előadó magával ragadó jelenléte, a szavak súlya és a dallamok sodrása pillanatok alatt közösséggé formálta a hallgatóságot.

Az est végén nem véletlenül volt a standing ovation, a művész és zenekara vastapsot kapott, míg a közönség egy páratlan élménnyel gazdagodva térhetett haza.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu