7 órája
Magyarok alapítottak várost az Egyesült Államokban – Himlerville oszlopos tagjai Ikrényből és Koroncóról érkeztek
Magyarok alapította város az Egyesület Államokban. Ikrényi és koroncói házaspár története Kentucky-ban, Himlerville városának tündöklése és bukása.
Egy elfeledett magyar történet az Appalache-hegységből. Volt az Egyesült Államokban egy város, Himlerville, amelyet magyarok alapítottak és működtettek, saját iskolával, bankkal, vasútvonallal, boltokkal, könyvtárral, saját dzsessz-zenekarral és baseball-csapattal.
Himlerville Győr-Moson-Soproniakkal
Ez volt Himlerville, Kentucky államban, amelyet Himler Márton, egy mátraverebélyi (Nógrád megyei) származású magyar zsidó fiatalember alapított 1920-ban. Az Ikrényben született, sváb származású Knausz Márton és a Koroncón napvilágot látott Horváth Viktória és családjuk története ehhez a közösséghez kapcsolódik. Fenyvesi Anna a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének vezetője és kutatója Himlerville és a Knausz család történetét írta meg az ’Óhazából az Újvilágba’ sorozat második, 55 történetet tartalmazó kötetében, amely hamarosan megjelenik.
– Himler Márton célja egy olyan bányaváros létrehozása volt, ahol a munkások nem kizsákmányolt alkalmazottak, hanem részvényesek – társtulajdonosok – lehetnek a Himler Coal Companyben – kezdte Fenyvesi Anna a Kisalföldnek. A város gyorsan fejlődött: több száz magyar család költözött ide, és a közösség sajátos arculatot alakított ki. „Magyarul élünk, magyarok közt, magyarul danolunk, magyarul szomorkodunk, csak dolgozni dolgozunk – amerikaiasan" – így hangzott jelmondatuk.
Pusztító árvíz vetett véget a városnak
Knausz Márton Ikrényben született, felesége, Horváth Viktória Koroncón. Koroncón házasodtak össze, Magyarországon három gyermekük született (Julianna, Sándor és József). A férj 1899-ben vándorolt ki az Egyesült Államokba, felesége a gyerekekkel 1903-ban követte. Kint még három gyermekük született, Ruth, Nellie, és Daniel. Knausz Márton hosszú éveken át dolgozott a virginiai Stonega bányavárosában. Ezután költözött át családostul Himlerville-be, ahol házat is vett. Himlerville azonban nem volt hosszú életű utópia: a bányavállalat anyagi nehézségei, majd csődje, végül 1928-ban egy pusztító árvíz véget vetettek az itteni virágzó közösségnek. A lakók többsége elvándorolt – a legtöbben Ohióba, mások Nyugat-Virginiába. Végül 1930-ban átnevezték Beauty-re, ami magyarul szépséget jelent. Tegyük hozzá, hogy Himler Márton nem volt egy pénzügyi zseni, rossz befektetései voltak, a bankokkal sem találta meg a szót.
Knausz-leszármazottak a bányászvárosban
- Az utolsó magyar származású lakos, Knausz Márton egyik lánya, Ruth, 1996-ban halt meg. Ma már csak a domboldalban megbúvó, elhanyagolt magyar temető emlékeztet rájuk. Én erről írtam Cathy Corbinnal közösen a kötetbe, miután tavaly szeptemberben fél napot volt alkalmam eltölteni a településen. Láthattam, hogy az egykori Himlerville-ben a temetőben a Knausz családé a legtöbb sír, szám szerint öt darab – fejezte be az ikrényi-koroncói kivándoroltak nem mindennapi történetét Fenyvesi Anna.
Himler háza
Himler Márton egykori házát néhány éve rossz állapota miatt az alapzatáig vissza kellett bontani. Most arra gyűjtenek, hogy újraépítenék. Lenne benne egy szoba a holokauszt áldozatainak is, mert Himler Márton sok hozzátartozója halt meg Auschwitzban.