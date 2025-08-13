Magyarok alapítottak várost az Egyesült Államokban – Himlerville oszlopos tagjai Ikrényből és Koroncóról érkeztek

Egy elfeledett magyar történet az Appalache-hegységből. Volt az Egyesült Államokban egy város, Himlerville, amelyet magyarok alapítottak és működtettek, saját iskolával, bankkal, vasútvonallal, boltokkal, könyvtárral, saját dzsessz-zenekarral és baseball-csapattal.

Ez volt Himlerville, Kentucky államban, amelyet Himler Márton, egy mátraverebélyi (Nógrád megyei) származású magyar zsidó fiatalember alapított 1920-ban. Az Ikrényben született, sváb származású Knausz Márton és a Koroncón napvilágot látott Horváth Viktória és családjuk története ehhez a közösséghez kapcsolódik. Fenyvesi Anna a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének vezetője és kutatója Himlerville és a Knausz család történetét írta meg az ’Óhazából az Újvilágba’ sorozat második, 55 történetet tartalmazó kötetében, amely hamarosan megjelenik.

– Himler Márton célja egy olyan bányaváros létrehozása volt, ahol a munkások nem kizsákmányolt alkalmazottak, hanem részvényesek – társtulajdonosok – lehetnek a Himler Coal Companyben – kezdte Fenyvesi Anna a Kisalföldnek. A város gyorsan fejlődött: több száz magyar család költözött ide, és a közösség sajátos arculatot alakított ki. „Magyarul élünk, magyarok közt, magyarul danolunk, magyarul szomorkodunk, csak dolgozni dolgozunk – amerikaiasan" – így hangzott jelmondatuk.

Pusztító árvíz vetett véget a városnak

Knausz Márton Ikrényben született, felesége, Horváth Viktória Koroncón. Koroncón házasodtak össze, Magyarországon három gyermekük született (Julianna, Sándor és József). A férj 1899-ben vándorolt ki az Egyesült Államokba, felesége a gyerekekkel 1903-ban követte. Kint még három gyermekük született, Ruth, Nellie, és Daniel. Knausz Márton hosszú éveken át dolgozott a virginiai Stonega bányavárosában. Ezután költözött át családostul Himlerville-be, ahol házat is vett. Himlerville azonban nem volt hosszú életű utópia: a bányavállalat anyagi nehézségei, majd csődje, végül 1928-ban egy pusztító árvíz véget vetettek az itteni virágzó közösségnek. A lakók többsége elvándorolt – a legtöbben Ohióba, mások Nyugat-Virginiába. Végül 1930-ban átnevezték Beauty-re, ami magyarul szépséget jelent. Tegyük hozzá, hogy Himler Márton nem volt egy pénzügyi zseni, rossz befektetései voltak, a bankokkal sem találta meg a szót.