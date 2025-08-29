Nem fogod elhinni: hidroplán érkezik szombaton a gönyűi Duna napra - fotók

Az idei nyári szezon is jelentős előrelépést hozott a hazai vízirepülés újjáélesztésében. Az Aeroexpress Cessna 206 hidroplánjára egyre több pilóta rendelkezik engedéllyel, miután az légitársaság oktatószervezete megkezdte a munkáját. A különleges repülőgépet pedig a fonyódi bemutató után legközelebb most hétvégén a gönyűi Jubileumi Duna Napon láthatja a közönség.

Vigyázat! Hidroplán érkezése várható Gönyűre!

Vízirepülő iskola alakult Magyarországon, a hidroplán újra divatba jöhet

A jó idő beköszöntével szinte egész nyáron zajlottak a gyakorló- és kiképzőrepülések somogyi és baranyai víztározókon az Aeroexpress Cessna 206 amfíbiájával. A csapat augusztusban fontos mérföldkőhöz érkezett, amikor 1940 óta először magyar vízen, magyar lajstromú hidroplánnal, magyar oktatókkal és magyar oktatószervezetben újabb hazai pilóták tettek sikeres vízirepülő vizsgát, ezzel európai jogosítást szerezve kétéltű repülőgépekre. Közülük az egyik pilóta hatósági vizsgáztatói jogkörrel is rendelkezik.

Az Aeroexpress célja, hogy a közeljövőben sétarepüléseken bárki számára kipróbálható legyen a repülés egyik legszebb ága, emellett Magyarország az európai vízirepülő pilótaképzés egyik fontos helyszínévé váljon. Számos országban komoly igény mutatkozik az utánpótlásra: a pusztító erdőtüzek megfékezésében egyre nagyobb szerepet kapnak a vízről felszálló tűzoltó repülőgépek. Már Magyarországon van a szervezet második repülőgépe is, amelyen a jövőbeni oktatások zajlanak majd.

A hazai vízirepülés évszázados hagyományát az Aeroexpress a pandémia során kezdte feléleszteni. A repülőgép először a Dunán, majd a Balatonon szállt le. 2022 óta pedig látható volt a Tiszán, dél-dunántúli és kelet-magyarországi víztározókon, a repülőnapok állandó szereplője lett, emellett megfordult Montenegró és Görögország vizein is.

Egy kis nosztalgia

A katonai hidroplánok már az I. Világháború idején jelen voltak a Balatonon, a Monarchia többszáz repülő csónakját pedig Albertfalván gyártották. 1923-tól a negyvenes évek elejéig a hidroplánrepülés rendkívül meghatározó szerepet játszott a magyar tengeren. Hazánk egyik első légitársasága, az Aeroexpress hidroplánokkal kötötte össze Budapest Gellért terét Siófokkal, és taxirepüléseket végzett a környéken, ezzel megjelent a kereskedelmi repülés a Balatonnál. Az 1930-as években létrejött a Balatoni Vízirepülő Iskola, amely a tó adottságainak köszönhetően is a legfejlettebb képzési központnak számított Európában.