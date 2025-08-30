augusztus 30., szombat

Akcióban a Cessna 206

3 órája

Videón, ahogy a hidroplán leszállt a Dunára Gönyűnél

Címkék#Cessna 206#Duna Nap#Gönyű#program#hidroplán

A nem mindennapi felvételt Gönyű közösségi oldal tette közzé. A különleges, Cessna típusú repülőgépet a fonyódi bemutató után legközelebb most hétvégén a gönyűi Jubileumi Duna Napon láthatja a közönség.

Kisalföld.hu
Videón, ahogy a hidroplán leszállt a Dunára Gönyűnél

A Cessna típusú hidroplán a helyiek nagy örömére érkezett péntek késő délután Gönyűre. Fotó: Gönyű közösségi oldala

Így szállt vízre a Cessna 206-os típusú hidroplán a Dunán Gönyűnél

Hidroplán a gönyűi Duna Napon

Mint arról beszámoltunk, a nagy múltú hajós hagyományokat ünnepelik augusztus 30-án Gönyűn. A programsorozat keretében látható lesz egy hidroplán, az Aeroexpress Cessnája is, amely pedig a hazai vízirepülés gazdag múltjából ad ízelítőt. A Duna Napi rendezvényen vendégül látják az osztrák felségjelzésű vízirepülőgépet is, amely péntek késő délután meg is érkezett a Győr közeli településre.

 

