Zárva lesz az út, amíg szétropogtatják felette a hidat - videó
A Bauhaus áruház építéséhez készítik elő a közterületet Győrben a Mártírok útján. A hét végén péntektől vasárnapig szétbontják az út felett átívelő, már régóta semmire sem használt hidat. Megnéztük a hídbontást.
A Rába egykori területén tervezi megépíteni új áruházát a Bauhaus áruházlánc. Az előkészítő munka részeként bontják szét az út felett átívelő, már régóta semmire sem használt hidat. A hídbontás idejére, a hét végére lezárták a területet a forgalom elől.
Hídbontás roppantással
A szakemberek októberben feltérképezték, milyen csomópontjai vannak a hídnak. Megállapították, hogy olyan jól meg van építve, hogy kézi erővel nem lehet szétszedni, több mint egy centiméteres acéllemezekkel van összerakva. Nagy ipari bontógépeket kellett keresni a híd szétbontásához, amelyek szó szerint szétropogtatják a vasbetont, és ha szükséges, a helyszínen tartózkodó daru megtartja azokat az elemeket, melyeket szét tudtak bontani.
A munkaterület lezárása után a kivitelező fél méter magas földréteget hordott a híd alá, hogy ha valami leesne, ne tegyen kárt az alatta lévő útburkolatban. Aztán jöhetnek a ropogtató gépek. Ha szétbontották, utána leemelik a nagy tartógerendát. A szétbontott betont a szomszéd telken depózzák, aztán összeőrlik és minősítés után az építkezésnél újrahasznosítják, felhasználják.
A tervek szerint vasárnap este 17 órára a takarítással együtt vissza kell adni a területet.
A bontást majd építés is követi, 2x2 sávot aszfaltoznak újra, épül egy lehajtó a Bauhaushoz, ahol egy új lámpás csomópont lesz. A kivitelezők elmondása szerint meglepően gördülékenyen sikerült az előkészítés, mindenki segítőkészen állt a kérdéshez.
Szétzúzzák a hidat Győrben a Mártírok útjánFotók: Molcsányi Máté
kisalfold.hu videó
