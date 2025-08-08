Zárva lesz az út, amíg szétropogtatják felette a hidat - videó, fotók

A Rába egykori területén tervezi megépíteni új áruházát a Bauhaus áruházlánc. Az előkészítő munka részeként bontják szét az út felett átívelő, már régóta semmire sem használt hidat. A hídbontás idejére, a hét végére lezárták a területet a forgalom elől.

Hídbontás a Mártírok útján. A bontás idejére a Mártírok út teljes szélességében lezárásra került, a személygépjárművek és autóbuszok terelőútvonalon közlekedhettek.

Fotó: Molcsányi Máté

Hídbontás roppantással

A szakemberek októberben feltérképezték, milyen csomópontjai vannak a hídnak. Megállapították, hogy olyan jól meg van építve, hogy kézi erővel nem lehet szétszedni, több mint egy centiméteres acéllemezekkel van összerakva. Nagy ipari bontógépeket kellett keresni a híd szétbontásához, amelyek szó szerint szétropogtatják a vasbetont, és ha szükséges, a helyszínen tartózkodó daru megtartja azokat az elemeket, melyeket szét tudtak bontani.

A kivitelező fél méter magas földet terített az aszfaltra, hogy megvédje a sérüléstől.

Fotó: Molcsányi Máté

A munkaterület lezárása után a kivitelező fél méter magas földréteget hordott a híd alá, hogy ha valami leesne, ne tegyen kárt az alatta lévő útburkolatban. Aztán jöhetnek a ropogtató gépek. Ha szétbontották, utána leemelik a nagy tartógerendát. A szétbontott betont a szomszéd telken depózzák, aztán összeőrlik és minősítés után az építkezésnél újrahasznosítják, felhasználják.

Nem sokáig áll már a híd, de az anyag tovább él majd az áruházban.

Fotó: Molcsányi Máté

A tervek szerint vasárnap este 17 órára a takarítással együtt vissza kell adni a területet.