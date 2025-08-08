augusztus 8., péntek

Mai évfordulók
2 órája

Zárva lesz az út, amíg szétropogtatják felette a hidat - videó, fotók

Címkék#Mártírok útján#közlekedés#híd#Bauhaus#győr

A Bauhaus áruház építéséhez készítik elő a közterületet Győrben a Mártírok útján. A hét végén péntektől vasárnapig szétbontják az út felett átívelő, már régóta semmire sem használt hidat. Megnéztük a hídbontást.

Kisalföld.hu
Zárva lesz az út, amíg szétropogtatják felette a hidat - videó, fotók

A Rába egykori területén tervezi megépíteni új áruházát a Bauhaus áruházlánc. Az előkészítő munka részeként bontják szét az út felett átívelő, már régóta semmire sem használt hidat. A hídbontás idejére, a hét végére lezárták a területet a forgalom elől.

hídbontás
Hídbontás a Mártírok útján. A bontás idejére a Mártírok út teljes szélességében lezárásra került, a személygépjárművek és autóbuszok terelőútvonalon közlekedhettek.
Fotó: Molcsányi Máté

Hídbontás roppantással

A szakemberek októberben feltérképezték, milyen csomópontjai vannak a hídnak. Megállapították, hogy olyan jól meg van építve, hogy  kézi erővel nem lehet szétszedni, több mint egy centiméteres acéllemezekkel van összerakva. Nagy ipari bontógépeket kellett keresni a híd szétbontásához, amelyek szó szerint szétropogtatják a vasbetont, és ha szükséges, a helyszínen tartózkodó daru megtartja azokat az elemeket, melyeket szét tudtak bontani.  

hídbontás
A kivitelező fél méter magas földet terített az aszfaltra, hogy megvédje a sérüléstől.
Fotó: Molcsányi Máté

A munkaterület lezárása után a kivitelező fél méter magas földréteget hordott a híd alá, hogy ha valami leesne, ne tegyen kárt az alatta lévő útburkolatban. Aztán jöhetnek a ropogtató gépek. Ha szétbontották, utána leemelik a nagy tartógerendát. A szétbontott betont a szomszéd telken depózzák, aztán összeőrlik és minősítés után az építkezésnél újrahasznosítják, felhasználják.

hídbontás
Nem sokáig áll már a híd, de az anyag tovább él majd az áruházban.
Fotó: Molcsányi Máté

A tervek szerint vasárnap este 17 órára a takarítással együtt vissza kell adni a területet.

Zárva lesz az út, amíg szétropogtatják felette a hidat

Fotók: Molcsányi Máté

A bontást majd építés is követi, 2x2 sávot aszfaltoznak újra, épül egy lehajtó a Bauhaushoz, ahol egy új lámpás csomópont lesz. A kivitelezők elmondása szerint meglepően gördülékenyen sikerült az előkészítés, mindenki segítőkészen állt a kérdéshez.

Szétzúzzák a hidat Győrben a Mártírok útján

Fotók: Molcsányi Máté

 

kisalfold.hu videó

A dosszié további cikkei
Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
