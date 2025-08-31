MÁV
A győri fővonalon újabb késések után helyreállhat a menetrend
10 órára elhárították a biztosítóberendezési hibát Almásfüzitőnél, így fokozatosan csökkennek a késések, nem kell pótlóbuszra szállni Tata és Komárom között. Délelőtt helyreállhat a menetrend a győri fővonalon - közölte vasárnap délelőtt a MÁV.
Forrás: MW Archívum
- Az InterCityk 11 óráig voltak igénybe vehetők helyjegy váltása nélkül Budapest-Kelenföld és Győr között. Helyjegy nélkül a szabadon maradt ülőhelyeket lehetett elfoglalni.
- A Győrből Budapestre tartó, Tatabányáról 10:37-kor továbbinduló, 60 perces késéssel közlekedő S10-es vonat (4937) csak Budapest-Kelenföld állomásig közlekedett.
- A Déli pályaudvarról Győrbe 11:25-kor induló S10-es vonat (4924) csak Kelenföldtől közlekedett.
- Odáig az utasai a Déli pályaudvarról Balatonfüredre 11:30-kor induló Vízipók sebesvonattal (19714) utazhattak. Kelenföldön biztosították az átszállást az S10-es vonatra.
- A Déli pályaudvarról Győrbe tartó, Tatáról 9:26-kor továbbindult S10-es vonat (4932) csak Komáromig közlekedett. Onnan pótlóbusz szállította az utasokat Győrig.
- A Győrből a Déli pályaudvarra 10:38-kor induló S10-es vonat (4915) csak Komáromtól közlekedett, odáig pótlóbusszal szállították az utasokat. Igény esetén Tatabányáig közlekedett a szerelvény.
A busz megállási helyei
- Győr Autóbusz-állomás, 27-es kocsiállás
- Győr-Gyárváros Győr, Gyárváros vasúti megállóhely
- Győrszentiván Felszállás az állomás épülete előtt
- Nagyszentjános Felszállás az állomás épülete előtt
- Ács, Vasútállomás
- Komárom, Komárom autóbusz-állomás 5-ös kocsiállás
- Szőny Komárom (Szőny), Vasúti megállóhely bejárati út
- Almásfüzitő felső Almásfüzitő, Felső
- Almásfüzitő Almásfüzitő, Vasútállomás,
- Tata Tata, Vasútállomás, Helyközi kocsiállás
- Tóvároskert Tata, Székely Bertalan utca 2/A.
- Vértesszőlős Vértesszőlős, Vasúti megállóhely
- Tatabánya Autóbusz-állomás 19-es kocsiállás
- írta közleményében a MÁV.
