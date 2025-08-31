augusztus 31., vasárnap

MÁV

2 órája

A győri fővonalon újabb késések után helyreállhat a menetrend

Címkék#helyreállás#MÁV#vasúti közlekedés

10 órára elhárították a biztosítóberendezési hibát Almásfüzitőnél, így fokozatosan csökkennek a késések, nem kell pótlóbuszra szállni Tata és Komárom között. Délelőtt helyreállhat a menetrend a győri fővonalon - közölte vasárnap délelőtt a MÁV.

Kisalföld.hu
A győri fővonalon újabb késések után helyreállhat a menetrend

Forrás: MW Archívum

  • Az InterCityk 11 óráig voltak igénybe vehetők helyjegy váltása nélkül Budapest-Kelenföld és Győr között. Helyjegy nélkül a szabadon maradt ülőhelyeket lehetett elfoglalni.
  • A Győrből Budapestre tartó, Tatabányáról 10:37-kor továbbinduló, 60 perces késéssel közlekedő S10-es vonat (4937) csak Budapest-Kelenföld állomásig közlekedett.
  • A Déli pályaudvarról Győrbe 11:25-kor induló S10-es vonat (4924) csak Kelenföldtől közlekedett.
    • Odáig az utasai a Déli pályaudvarról Balatonfüredre 11:30-kor induló Vízipók sebesvonattal (19714) utazhattak. Kelenföldön biztosították az átszállást az S10-es vonatra.
  • A Déli pályaudvarról Győrbe tartó, Tatáról 9:26-kor továbbindult S10-es vonat (4932) csak Komáromig közlekedett. Onnan pótlóbusz szállította az utasokat Győrig.
  • A Győrből a Déli pályaudvarra 10:38-kor induló S10-es vonat (4915) csak Komáromtól közlekedett, odáig pótlóbusszal szállították az utasokat. Igény esetén Tatabányáig közlekedett a szerelvény.

A busz megállási helyei

  •  Győr                                  Autóbusz-állomás, 27-es kocsiállás
  • Győr-Gyárváros               Győr, Gyárváros vasúti megállóhely       
  • Győrszentiván                  Felszállás az állomás épülete előtt    
  • Nagyszentjános                Felszállás az állomás épülete előtt
  • Ács, Vasútállomás           
  • Komárom,                          Komárom autóbusz-állomás 5-ös kocsiállás
  • Szőny                                   Komárom (Szőny), Vasúti megállóhely bejárati út
  • Almásfüzitő felső              Almásfüzitő, Felső         
  • Almásfüzitő                        Almásfüzitő, Vasútállomás,
  • Tata                                      Tata, Vasútállomás, Helyközi kocsiállás
  • Tóvároskert                        Tata, Székely Bertalan utca 2/A.
  • Vértesszőlős                       Vértesszőlős, Vasúti megállóhely
  • Tatabánya                           Autóbusz-állomás 19-es kocsiállás

- írta közleményében a MÁV.

Az előzményről itt olvashat.

 

