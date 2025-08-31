MÁV 2 órája

A győri fővonalon újabb késések után helyreállhat a menetrend

10 órára elhárították a biztosítóberendezési hibát Almásfüzitőnél, így fokozatosan csökkennek a késések, nem kell pótlóbuszra szállni Tata és Komárom között. Délelőtt helyreállhat a menetrend a győri fővonalon - közölte vasárnap délelőtt a MÁV.

Az InterCityk 11 óráig voltak igénybe vehetők helyjegy váltása nélkül Budapest-Kelenföld és Győr között. Helyjegy nélkül a szabadon maradt ülőhelyeket lehetett elfoglalni.

A Győrből Budapestre tartó, Tatabányáról 10:37-kor továbbinduló, 60 perces késéssel közlekedő S10-es vonat (4937) csak Budapest-Kelenföld állomásig közlekedett.

A Déli pályaudvarról Győrbe 11:25-kor induló S10-es vonat (4924) csak Kelenföldtől közlekedett. Odáig az utasai a Déli pályaudvarról Balatonfüredre 11:30-kor induló Vízipók sebesvonattal (19714) utazhattak. Kelenföldön biztosították az átszállást az S10-es vonatra.

A Déli pályaudvarról Győrbe tartó, Tatáról 9:26-kor továbbindult S10-es vonat (4932) csak Komáromig közlekedett. Onnan pótlóbusz szállította az utasokat Győrig.

A Győrből a Déli pályaudvarra 10:38-kor induló S10-es vonat (4915) csak Komáromtól közlekedett, odáig pótlóbusszal szállították az utasokat. Igény esetén Tatabányáig közlekedett a szerelvény. A busz megállási helyei Győr Autóbusz-állomás, 27-es kocsiállás

Győr-Gyárváros Győr, Gyárváros vasúti megállóhely

Győrszentiván Felszállás az állomás épülete előtt

Nagyszentjános Felszállás az állomás épülete előtt

Ács, Vasútállomás

Komárom, Komárom autóbusz-állomás 5-ös kocsiállás

Szőny Komárom (Szőny), Vasúti megállóhely bejárati út

Almásfüzitő felső Almásfüzitő, Felső

Almásfüzitő Almásfüzitő, Vasútállomás,

Tata Tata, Vasútállomás, Helyközi kocsiállás

Tóvároskert Tata, Székely Bertalan utca 2/A.

Vértesszőlős Vértesszőlős, Vasúti megállóhely

Tatabánya Autóbusz-állomás 19-es kocsiállás - írta közleményében a MÁV. Az előzményről itt olvashat.

