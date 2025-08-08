augusztus 8., péntek

Baleset

1 órája

Helikopterrel mentettek ki egy túrázó párt és kutyájukat az osztrák Alpokban

Helikopterrel mentettek ki egy szakadékból egy túrázó német párt és kutyájukat az osztrák Alpokban - közölte az osztrák rendőrség.

A baleset Vorarlberg tartományban történt, a Widderstein hegy térségében, ahol a pár a kutyájával túrázott. Egy másik turistacsoport kutyája nekiugrott a fiatal Golden Retrievernek, amely félelmében elszaladt, egy nagyjából 40 méter mély, meredek falú szakadékba zuhant, és súlyosan megsérült.

 

Gazdái kerülőúton eljutottak hozzá, de már nem tudtak visszajutni a túraösvényre. Végül a hegyimentők mentették ki őket. Egy állatorvosi klinikán a kutyát medencecsonttörés, agyrázkódás és mellkasi sérülés miatt kellett ellátni - ismertette a rendőrség.

