Heiner Bruno gyógyulásáért is főznek Sarródon

Változatos programokkal, zenei fellépőkkel és kulináris élményekkel várják augusztus 30–31-én Sarródon az V. Hal- és Vadétel Főzőfesztiválra az érdeklődőket. A bevételből a sarródi Heiner Brunot is támogatják.

Heiner Bruno családja hálás a segítségért, amivel a kisfiú gyógykezelését támogatják.

- A szombati nap programja 15 órakor kezdődik a Ferenczi Művelődési Házban, ahol kiállítás nyílik a Ferenczi József által alapított Sarródi Művésztábor tagjainak alkotásaiból. A megnyitó ünnepség keretében bemutatjuk a Sarród 700 című könyv javított és bővített kiadása is, melyet Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, egyben a kötet szerkesztője mutat be - invitál a rendezvényre Papp Gyula, Sarród polgármestere.

Heiner Bruno gyógykezelését támogatják

A programok ezt követően a sarródi sportpályán folytatódnak. A rendezvény fő attrakciója a hal- és vadétel főző fesztivál, amelyen 12 csapat mutatja be gasztronómiai tudását. A kulináris kínálat mellett színes programokkal is várják a látogatókat. A gyermekeket arcfestés, ugrálóvár, RC modell kiállítás, palacsinta és lángos várja, míg a felnőttek veterán jármű kiállítást tekinthetnek meg, és élvezhetik a zenei előadásokat. Az estét utcabál zárja, a rendezvény pedig jótékony célt is szolgál: a bevételből a sarródi Heiner Bruno, DMD izomsorvadásban szenvedő kisfiú gyógykezelését támogatják.

László Attila, Fonogram-díjas énekes lép fel „A zene összeköt” című koncertjével.

Vasárnap egy meghitt, hangulatos nyárzáró koncerttel zárul a fesztivál. A Vidékcsücske Kézműves Pékség udvarán László Attila, Fonogram-díjas énekes lép fel „A zene összeköt” című koncertjével. A koncert 19 órakor kezdődik, borral, sörrel, házi szörpökkel és a pékség finomságaival várják az érdeklődőket. A belépőjegyek a pékségben elővételben, illetve a helyszínen is megvásárolhatók.

- Bízunk benne, hogy sok érdeklődőt köszönthetünk majd a rendezvényen - tette hozzá Papp Gyula.

Heiner Bruno 8,5 éves kisfiú, akinél a genetikai vizsgálat megerősítette a DMD betegséget. A betegség terjedését egy génterápiával lehet megállítani. A beavatkozást külföldön végeznék el, a költsége hozzávetőlegesen másfél milliárd forint lenne. A kisfiú gyógyulásáért indult összefogásról a Kisalföld a kezdetektől beszámolt. A Duchene-féle izomsorvadás olyan örökletes betegség, amely fokozódó izomgyengeséggel, az izomtömeg csökkenésével jár. Az izomsejtek helyét az izommunkára képtelen zsírszövet és kötőszövet tölti ki, ebből adódóan a beteg egyre erőtlenebb lesz.