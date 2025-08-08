augusztus 8., péntek

1 órája

Nyolc kis hattyú a győri tavon - videó

Épek és egészségesek, szépen nevelkednek. Hattyúcsalád a nagyvárosban.

Gyurina Zsolt
Nyolc kis hattyú a győri tavon - videó

Nyolc kishattyú Győrben

Győr-Szabadhegy sztárja a kettes tó hattyúcsaládja. A különböző közösségi csoportokban sok fényképet, videót osztanak meg róluk, ahogy vonulnak a füvön, vagy éppen a vízben úszkálnak. Nyolc kishattyút nevel a két felnőtt idén a szabadhegyi tóban. A szépszámú szaporulat azért is örvendetes, mert tavaly arról kellett írnunk, madárinfluenzában hat kis hattyút vesztett el a pár. Idén szerencsére egészségesnek tűnnek a kicsik. A család olykor az egyes tóhoz, a Szenes Iván-park mellé is kirándul, a környéken élők örömére.

Nyolc kishattyú Győrben
Nyolc kis hattyú Győrben
Fotó: Gyurina Zsolt

Hattyúk a tavon - Nyolc kishattyú Győrben

Tavaly októberben írtuk meg, hogy az Adyvárosi II-es tavon két kifejlett hattyú és hat hattyú fióka volt, melyek közül a hat fióka idegrendszeri tüneteket követően elhullott. A Nébih laboratóriumába mintát küldtek az elhullott hattyúkból. A tünetek alapján felmerül a madárinfluenza gyanúja.

 

 

