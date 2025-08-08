Nyolc kis hattyú a győri tavon - videó

Győr-Szabadhegy sztárja a kettes tó hattyúcsaládja. A különböző közösségi csoportokban sok fényképet, videót osztanak meg róluk, ahogy vonulnak a füvön, vagy éppen a vízben úszkálnak. Nyolc kishattyút nevel a két felnőtt idén a szabadhegyi tóban. A szépszámú szaporulat azért is örvendetes, mert tavaly arról kellett írnunk, madárinfluenzában hat kis hattyút vesztett el a pár. Idén szerencsére egészségesnek tűnnek a kicsik. A család olykor az egyes tóhoz, a Szenes Iván-park mellé is kirándul, a környéken élők örömére.

Nyolc kis hattyú Győrben

Fotó: Gyurina Zsolt

