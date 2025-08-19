Határátlépések – Kortárs ősbemutatóval indul a Soproni Petőfi Színház évada - Képgaléria

- A választás annyira meggyőző volt, hogy nemcsak bekerült a repertoárunkba, hanem az évad nyitódarabja lesz - osztotta meg lapunkkal Kiss József, a színház igazgatója.

- A Határátlépések egy Sopronhoz közeli kis autószerelő műhelyben játszódik, ahol a hétköznapok békéjét hirtelen felkavarják a beérkező emberek, a sorsok találkozása, majd az élet lassú elcsendesedése. Egy izgalmas, gondolatébresztő mű született, amely – bár nem az egész várost jeleníti meg – a soproni közönséghez szól, az ő mindennapjaikhoz, tapasztalataikhoz kapcsolódva - fűzte hozzá.

Bajnai Zsolt elmondása szerint a dráma megírását nagymértékben befolyásolták személyes élményei és kötődései.

- Bár Szolnokon élek, a nagymamám Kőszegen lakott, az 1989-es nyarat közvetlen közelről élhettem át. Innen jött az ötlet, hogy a történetet ne az NDK-s menekültek, hanem a magyarországi emberek szemszögéből mutassam be. A darab a legendás Páneurópai piknik előtti napon játszódik, ahol a főhős családjával és váratlanul betoppanó rokonaival, barátaival, régi munkatársaival szembesül. A hétköznapinak ígérkező nap során mindenki életében előkerül a változás és a „határátlépés” kérdése, nem csupán földrajzi értelemben, hanem lelki és társadalmi szinten is. A mű arra világít rá, hogy 1989 nyara nemcsak politikai fordulatokat hozott – Nagy Imre temetése, a pártbizottságok megszűnése, a köztársaság kikiáltása, a közelgő választások –, hanem minden egyes ember életében újrakezdést, egyfajta belső átalakulást is megkövetelt - összegezte.