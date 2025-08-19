Határátlépések – Kortárs ősbemutatóval indul a Soproni Petőfi Színház évada - Képgaléria

2 órája
Határátlépések – Kortárs ősbemutatóval indul a Soproni Petőfi Színház évada
Ősbemutatóra készül a Soproni Petőfi Színház szeptemberben, Bajnai Zsolt, Határátlépések című művét állítják színpadra. A darab olvasópróbáján is érezhető volt, hogy az előadás nemcsak színházi élményt ígér majd a nézőknek, hanem egy gondolatébresztő utazást is.
A teátrum számára a Határátlépések premierje az újabb mérföldkő mellett lehetőség arra is, hogy tovább erősítse a kortárs magyar dráma iránti elköteleződését. A közönség a bemutatón szembesülhet majd azokkal a gondolatokkal, amelyeket most a próbateremben szőnek és formálnak az alkotók.
Határátlépések a színpadon
A soproni színház tavaly egy egészen különleges vállalást tett a Páneurópai piknik 35. évfordulója alkalmából. A kortárs magyar drámairodalom támogatására pályázatot írt ki, azt vállalva, hogy a győztes művet bemutatják.
- A választás annyira meggyőző volt, hogy nemcsak bekerült a repertoárunkba, hanem az évad nyitódarabja lesz - osztotta meg lapunkkal Kiss József, a színház igazgatója.
- A Határátlépések egy Sopronhoz közeli kis autószerelő műhelyben játszódik, ahol a hétköznapok békéjét hirtelen felkavarják a beérkező emberek, a sorsok találkozása, majd az élet lassú elcsendesedése. Egy izgalmas, gondolatébresztő mű született, amely – bár nem az egész várost jeleníti meg – a soproni közönséghez szól, az ő mindennapjaikhoz, tapasztalataikhoz kapcsolódva - fűzte hozzá.
Bajnai Zsolt elmondása szerint a dráma megírását nagymértékben befolyásolták személyes élményei és kötődései.
- Bár Szolnokon élek, a nagymamám Kőszegen lakott, az 1989-es nyarat közvetlen közelről élhettem át. Innen jött az ötlet, hogy a történetet ne az NDK-s menekültek, hanem a magyarországi emberek szemszögéből mutassam be. A darab a legendás Páneurópai piknik előtti napon játszódik, ahol a főhős családjával és váratlanul betoppanó rokonaival, barátaival, régi munkatársaival szembesül. A hétköznapinak ígérkező nap során mindenki életében előkerül a változás és a „határátlépés” kérdése, nem csupán földrajzi értelemben, hanem lelki és társadalmi szinten is. A mű arra világít rá, hogy 1989 nyara nemcsak politikai fordulatokat hozott – Nagy Imre temetése, a pártbizottságok megszűnése, a köztársaság kikiáltása, a közelgő választások –, hanem minden egyes ember életében újrakezdést, egyfajta belső átalakulást is megkövetelt - összegezte.
A darab rendezője Pányik Tamás, végzős egyetemi hallgató, kérdésünkre elmondta, hogy a mű egyszerre hordozza a korszak feszültségét és az emberi léptékű történetek intimitását, hiszen a nagy történelmi pillanatok személyes sorsokon keresztül válnak átélhetővé.
Tamás rendezői koncepciója a színészi játékra épül, hiszen hitvallása szerint a színház középpontjában mindig az ember és a színész jelenléte áll. Az előadás így nemcsak komoly társadalmi témát dolgoz fel, hanem játékos, humorral átszőtt pillanatokkal is gazdagodik, hogy közel hozza a nézőkhöz a történelem emberi oldalát.
A főbb szerepekben Savanyu Gergely, Molnár Anikó, Szőcs Erika és Varga Anna Zsófia látható.