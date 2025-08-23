Repülés
1 órája
Győr-Moson-Sopronban található a legforgalmasabb határátkelő Magyarországon
Mind ismerjük a határainkat. De mi a helyzet a légi határátkelőkkel?
A Magyarország felett átrepülő légiforgalom jelentős része a legnagyobb repülőgépekből áll – írja a Tudásmorzsák a repülésről. Mi a helyzet a légi határátkelőkkel?
Határátkelő – Az égen
Szinte az összes közel-keleti járat felettünk halad át, amelyik Európába tart. Ezek kivétel nélkül "nagyvasak", azaz a "heavy" kategóriás Boeing 777-esek, 787-esek, 747-esek, Airbus A350-esek, valamint az egyetlen "superheavy", az A380-asok.
Országon belül a legforgalmasabb a Szeged-Békéscsaba és a Sopron-Rajka határszakaszok közé képzelt "ösvény": itt egy időben akár 20-30 ilyen óriásgép is haladhat kora hajnalban.
